Воронежские кардиохирурги впервые провели операцию по полной замене дуги аорты на сосудистый протез

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кардиохирурги Воронежской областной больницы №1 провели уникальную операцию и спасли жизнь человеку. Медики впервые сделали полную замену дуги аорты на сосудистый протез.

Как рассказали в облздраве, 50-летний пациент поступил в стационар по скорой помощи с жалобами на сильные боли за грудиной. Они отдавали в шею, нижнюю челюсть и височную область. Также мужчину мучила слабость, одышка и онемение верхней конечности. Незадолго до обращения к врачам воронежец перенес COVID-19. Его направили в реанимационное отделение, где поставили точный диагноз: острый аортальный синдром, диссекция - расслоение грудной аорты на фоне аневризмы корня и восходящего отдела. Аневризма могла разорваться в любой момент, и это бы неизбежно привело к смерти.

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Врачи стабилизировали состояние пациента и провели протезирование аортального клапана и восходящей аорты синтетическим протезом, а также заменили дугу аорты в месте расслоения, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области. - Во время операции функцию сердца и легких выполнял аппарат искусственного кровообращения. На определенном этапе кровообращение остановили более, чем на час. Для защиты органов организм пациента в это время охладили до 20 градусов, а головной мозг отдельно снабжали кровью с помощью специального насоса.

После операции мужчина сразу пошел на поправку. Через три недели его перевели городскую больницу №3 для последующей реабилитации. Как отмечают медики, сейчас он чувствует себя хорошо и возвращается к прежнему уровню физической активности.

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Отметим, что кардиохирурги ВОКБ №1 делают операции на восходящем отделе аорты при диссекции с 2006 года, но полное замещение дуги выполнили впервые.

Весной 2020-го воронежские медики спасли младенца с редким врожденным пороком сердца. Диагноз ребенка требовал пристального внимания специалистов федерального центра, но в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией транспортировать малыша в Москву было невозможно. В итоге бригада из 10 человек областного кардиохирургического центра около четырех часов проводила операцию. Период восстановления дался малышу нелегко, но ребенок показал себя настоящим бойцом, справился со всеми сложностями и быстро пошел на поправку.