Игорь Артамонов: Переселение липчан из аварийного жилья – в числе первоочередных задач областной власти

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Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение сверхлимитной финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Выполнение указанной программы осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

В соответствии с представленной заявкой Липецкая область для реализации этапа 2022-2023 годов программы переселения получит 2,28 млрд. рублей из средств Фонда ЖКХ. В порядке софинансирования регион добавит 488,87 млн. рублей, которые предусмотрено направить на переселение 4 124 человек из 1 697 жилых помещений общей площадью 70,78 тыс.кв.м. на территории 18 районов.

Ранее для реализации этапов 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, Липецкой области из средств госкорпорации было предусмотрено выделить 1,37 млрд. рублей. Софинансирование со стороны региона составило 528,56 млн. рублей. Эти средства были направлены на переселение 2 809 человек из 1 143 непригодных для проживания жилых помещений площадью 43,57 тыс.кв.м.

«Переселение липчан из аварийного жилья – в числе первоочередных задач областной власти. Мы и дальше будем работать с федеральным центром, чтобы переселение шло опережающими темпами», - считает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.