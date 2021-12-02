Сенатор Сергей Лукин: В федеральном бюджете максимально учтены предложения Совета Федерации

Фото пресс-служба сенатора Сергея Лукина

«Ключевым вопросом повестки дня стал закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщил парламентарий. В рамках «правительственного часа» перед сенаторами с докладом об основных приоритетах внешней политики страны выступил глава МИД Сергей Лавров, отметивший, что плодотворный диалог между Министерством иностранных дел и Федеральным Собранием стал уже традиционным. Также на заседании был рассмотрен ряд законопроектов – по словам Сергея Лукина, одним из наиболее актуальных стал пакет поправок, внесенных в Градостроительный кодекс.

«Работе по снижению административных барьеров в строительстве в настоящее время уделяется приоритетное внимание. Президентом России поставлена задача совершенствовании правового регулирования градостроительных отношений для сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30%. Результатом должно стать снижение себестоимости и сроков строительства. Представленный на обсуждение верхней палаты парламента законопроект вносит в Градостроительный кодекс изменения, согласно которым застройщики смогут одновременно ставить объект капитального строительства на кадастровый учет и регистрировать права на него», - пояснил Сергей Лукин.

Предусмотренный законопроектом подход позволяет застройщику на основании одного заявления о вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства, направляемого в уполномоченный орган или организацию, получить весь комплекс необходимых услуг, вплоть до внесения записи о праве на такой объект в Единый государственный реестр недвижимости.

Действие закона не распространяется на многоквартирные дома или иные объекты недвижимости, создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Сергей Лукин указал на то, что принятый пакет поправок в Градостроительный кодекс является еще одним шагом к дебюрократизации отрасли и сокращению инвестиционно-строительного цикла объектов недвижимости.

Парламентарий назвал строительство одной из наиболее зарегулированных отраслей и напомнил, что ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявлял, что еще несколько лет назад в жилищном строительстве было 96 административных процедур, прохождение которых требовало еще более 100 согласований. «Теперь, по информации вице-премьера, количество административных процедур уменьшается до 32, а согласований – до 50, и в 2022 году Правительство планирует завершить работу по снижению административных барьеров в строительстве и сокращению инвестиционно-строительного цикла», - добавил Сергей Лукин.

Комментируя обсуждение основного финансового документа страны – федерального бюджета на ближайшие три года – Сергей Лукин отметил, что в документе нашли отражения предложения Совета Федерации по решению многих проблем, в том числе выделение дополнительных средств регионам на ремонт школ – на эти цели зарезервировано порядка 67 млрд рублей ежегодно.

Благодаря поправкам, внесенным сенаторами, дополнительно на развитие региональных автодорог предусмотрено 60 млрд рублей. На 4,5 млрд вырастут в 2022 году расходы на развитие сельских территорий.

На более ранние сроки в бюджете перенесено финансирование переселения граждан из аварийного жилья, что позволит уже в 2022 году ускорить реализацию этой программы, также сообщил парламентарий.

«По оценке Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в подготовленном Правительством бюджете максимально учтены предложения Совета Федерации, на всех стадиях принимавшего участие в работе над документом. В бюджете предусмотрено финансирование важнейших социальных инициатив и всех обязательств государства. Финансовое обеспечение социальных статей бюджета сохранено и увеличено – на социальные задачи выделено на 250 млрд рублей больше, чем в 2021 году. Во втором чтении почти на 23 миллиарда рублей были увеличены ассигнования на здравоохранение. Расходы на образование выросли на 26%, а расходы на культуру – на 30% по сравнению с допандемийным 2019 годом», - уточнил Сергей Лукин.

Сенатор добавил, что при этом большое внимание в бюджете уделено поддержанию экономического роста, развитию инфраструктуры, поддержке целого ряда отраслей экономики. Приоритетом документа является сокращение разрыва бюджетной обеспеченности регионов. Общий объем межбюджетных трансфертов для поддержки субъектов составил рекордные 2,228 триллиона рублей, подчеркнул Сергей Лукин.

Закон о федеральном бюджете на 2022 год и период 2023-2024 годов Совет Федерации принял практически единогласно.

Ольга Вороновская