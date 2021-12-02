Малый бизнес поддержали новыми льготами

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На заседании городской Думы 1 декабря парламентарии рассмотрели вопрос о поддержке малого бизнеса, пострадавшего в Воронеже во время осеннего локдауна, объявленного губернатором. Депутаты единогласно одобрили введение новых льгот владельцам нестационарных торговых объектов и организаторам ярмарок, которые вынуждены были приостановить свою деятельность.

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Кому положены преференции?

Как отметили в думской пресс-службе, в связи с этим в ранее принятое городским парламентом решение внесли изменения. Они обусловлены истечением сроков договоров на размещение НТО и организацию ярмарок и необходимостью перезаключения их на новый срок.

Как пояснил председатель постоянной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию Дмитрий Крутских, владельцам предоставлено освобождение от арендной платы за место размещения объекта в размере от 50 до 100%.

Между тем, льготы дадут не всем. Например, этой мерой не могут воспользоваться те арендаторы, чей договор истек до 31 августа и не был продлен. Также преференции не положены предпринимателям, у кого договор был заключен с 1 сентября 2021 года по сегодняшний день, но на момент губернаторского указа они не получили акт приемочной комиссии о соответствии НТО муниципальным требованиям. И, соответственно, не получат льготы те, кто специализируется на продаже продуктов питания и товарах первой необходимости, поскольку их ограничения не коснулись.

Дмитрий Крутских отметил, что общий объем инвестиций для оказания помощи арендаторам составит порядка 1,325 млн рублей. Поддержка осуществляется по заявительному принципу. В прошлом году, например, ее получили 172 воронежских предпринимателя. Субъектам торговли было предоставлено освобождение от оплаты по 142 договорам на размещение НТО на 1,009 млн рублей

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В мэрии – новое управление

Также депутаты городской Думы согласовали создание в структуре мэрии управления административно-технического контроля. Его сотрудники будут осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства Воронежа, бороться с самовольными постройками, отвечать за демонтаж незаконно установленных НТО и следить за соблюдением требований законодательства в сфере благоустройства, строительства и нестационарной торговли гражданами, юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

- Управление АТК при подготовке проектов и смет на снос самовольных построек и работ по их фактическому сносу будет собирать полный пакет документов конкурсной документации, необходимой для проведения закупок вышеуказанных услуг, а также осуществлять взаимодействие с подрядчиками, в том числе при приемке работ, - пояснили в Гордуме.

В завершение заседания присутствовавший на нем мэр Воронежа Вадим Кстенин поблагодарил депутатов за совместную работу. И выразил желание посещать встречи профильных комиссий, особенно тех, на которых рассматриваются вопросы экологии, капремонта учреждений социальной сферы и развития городского транспорта.

Ирина Шабанова