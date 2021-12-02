Воронежцы оценили преимущества электронного больничного

Представители организаций и ведомств рассказали о переходе на систему электронных больничных Фото: Кирилл Мишин

С 1 января 2022 года бумажные больничные уйдут в прошлое, а мы полностью перейдем на электронные листки временной нетрудоспособности. 26 ноября в Воронежском областном Доме журналистов прошел круглый стол, на котором представители организаций и ведомств рассказали о переходе на новую систему. На встрече присутствовали Остапенко Юрий Алексеевич, управляющий Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования РФ, Сидорина Ольга Игоревна, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Жеребятьева Лариса Михайловна, заместитель главного врача БУЗ ВО «Хохольская РБ» по клинико-экспертной работе, Норова Анна Аркадьевна, начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности, лицензирования департамента здравоохранения Воронежской области, Стаканова Ольга Юрьевна, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам, Васенин Денис Владимирович, начальник отдела информатизации, Колпакова Ольга Олеговна, ведущий специалист по кадровому делопроизводству ООО «РВК-Воронеж», Мешалкина Анастасия Игоревна, пресс-секретарь Воронежского отделения Фонда социального страхования.

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Открывая круглый стол руководитель регионального отделения ФСС Юрий Остапенко рассказал о работе ведомства в новых условиях Фото: Кирилл Мишин

Открывая «круглый стол» руководитель регионального отделения ФСС Юрий Остапенко рассказал о работе ведомства в новых условиях, отметив, что государство сегодня практически в полном объеме берет на себя обязанность соцзащиты трудящихся. Он также напомнил, что в нашем регионе электронный листок нетрудоспособности начали выдавать с 1 июля 2017 года.

По словам Ольги Сидориной, еще четыре года назад мало кто даже среди медиков верил, что новшество окажется жизнеспособным. Однако сегодня сто процентов медорганизаций области и 99,7% страхователей уже успешно работают с электронными листками нетрудоспособности.

. Фото: Кирилл Мишин

- За 4 года и 5 месяцев в нашей области сформировано более 1,8 миллиона электронных листков. Доля их среди всех больничных составляет 98,9 %, - отметила Ольга Игоревна.

Преимуществ у цифровой формы больничного перед бумажной несколько:

- его невозможно потерять или испортить;

- есть возможность контроля за выдачей больничного листка, расчетом пособий и их размером;

- исключена возможность подделки;

- отпадает необходимость хранить большой объем бумажных документов;

- упрощается схема передачи данных в Фонд социального страхования для выплаты пособий;

- обеспечивает гарантию своевременного получения работниками пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и др.

Особенно незаменимым оказался электронный больничный в условиях пандемии, когда, благодаря ему, появилась возможность исключить или сократить контакты между людьми, находящимися на карантине, медиками и работодателем.

УДОБСТВО И ПРОСТОТА

Для получения электронного больничного пациент обращается в медучреждение с паспортом и СНИЛСом, подписывает согласие на выдачу. Врач заносит сведения в систему и передает данные в Фонд. Затем выдает больному номер больничного. После его закрытия пациент сообщает номер листка нетрудоспособности работодателю. Тот запрашивает сведения в Фонде, заполняет электронный реестр и направляет их в Фонд, который оплачивает пособие.

Для удобства обращения с электронными больничными разработаны мобильные приложения «Социальный навигатор» и информационный телеграмм-канал ФСС.

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«Социальный навигатор» - это бесплатное мобильное приложение, доступное для всех устройств. Оно полезно для различных категорий получателей услуг Фонда социального страхования: работающих граждан, семей с детьми, лиц с ограниченными возможностями. В системе доступна вся информация о госуслугах, порядке и месте их получения, перечне необходимых документов и способах их подачи. Кроме того, приложение позволяет рассчитать размер пособия и найти ближайшее отделение Фонда, если необходим личный прием.

- Сегодня все уже научились находить информацию в интернете, но зачастую она бывает недостоверной, - рассказала Анастасия Мешалкина. – В приложении вся информация достоверна, актуальна. Она официальная, подана в доступном виде и распределена по жизненным ситуациям: материнство, инвалидность, временная нетрудоспособность, несчастный случай на производстве и утрата близкого человека. Работать в приложении можно как с авторизацией через Госуслуги, так и без нее (для получения справочной информации).

. Фото: Кирилл Мишин

В последние годы популярным средством взаимодействия госструктур и граждан по самым различным вопросам стали телеграмм-каналы. Они также служат в качестве источника получения информации. Телеграмм-канал ФСС знакомит с новостями фонда, кроме того здесь можно получить ответы на все актуальные вопросы.

Елена Федяшева

Посмотреть полную запись круглого стола можно ниже: