Мэр Воронежа Вадим Кстенин вручил Ангелине Мельниковой знак «Почетного гражданина»

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В среду, 1 декабря, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова получила еще одну медаль – «Почетного гражданина Воронежа». Награду вручил ей мэр столицы Черноземья Вадим Кстенин.

Напомним, решение о присвоении Ангелине Мельниковой этого почетного гражданина приняли подавляющим большинством голосов депутаты городской Думы в августе 2021 года. Традиционно торжественная церемония вручения знаков отличия проходит в День города. Но в 2021 году ее пришлось отложить – Ангелина Мельникова не могла в это время приехать в Воронеж.

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Встреча мэра с самым юным почетным гражданином прошла в городской администрации. Вадим Кстенин подарил Ангелине Мельниковой цветы и отметил, что воронежцы искренне гордятся ее достижениями. Свидетельство тому - присвоенное ей звание.

– Это самая высокая награда Воронежа. Ее удостаивались наши самые великие земляки и вы – в их числе, – сказал мэр.

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Для меня неожиданно было получить такое звание, я не думала, что меня выберут, - ответила олимпийская чемпионка. - Хочу выразить огромную благодарность всем, кто голосовал, для меня это очень важно и первые мои эмоции – я была в шоке.

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Вадим Кстенин и Ангелина Мельникова обсудили выступления на состязаниях мирового уровня и развитие спортивной инфраструктуры Воронежа. Знаменитая гимнастка призналась, что большую часть времени находясь на сборах, очень скучает по Воронежу:

– В моем сердце он занимает, конечно, первое место - я здесь выросла. Для меня самое родное место – зал воронежский, школа Штукмана, не считая дома, наверное. Когда сюда приезжаю, у меня всегда воспоминания теплые, добрые, все они здесь.

– Я надеюсь, что вы будете всегда любить Воронеж, – ответил Вадим Кстенин. И спросил:

– Как вам удается справиться с волнением, ведь это огромная ответственность честь страны защищать?

– Это годы тренировок, наверное, - рассказала Ангелина. - Опыт все-таки роль играет, потому что невозможно сразу выйти и справиться с волнением. Чувствуется каждый раз ответственность за свой город, за свою страну, за себя и за все, что позади меня. Главное - трудиться, трудиться и трудиться. После Олимпийских игр было очень тяжело готовиться к чемпионату мира, потому что, когда у тебя есть за спиной золото Игр, не очень хочется еще тренироваться. Но все-таки справилась. Поехала на чемпионат мира и еще золотую медаль там завоевала. Очень счастлива.

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Поделилась Ангелина Мельникова и своими планами на будущее:

– Мне бы очень хотелось оставить свой след в истории Воронежа именно в направлении развитии гимнастики. Чтобы дети именно из нашего города стремились, развивались, были чемпионами. У нас очень много тренеров, воронежская школа спортивной гимнастики очень сильная. Было бы здорово, если бы в Воронеже появился новый современный зал. Мы здесь бы проводили чемпионаты России и, возможно, какие-то международные старты.

– Воронеж сейчас активно развивается, и спортивные объекты тоже в больших количествах в ближайшее время будут появляться. Такую сильную гимнастическую школу нужно развивать, – ответил Вадим Кстенин. – Я в обязательном порядке подниму рассматриваемые ранее проекты, передадим вам, что бы вы свое экспертное мнение сказали, как действующий чемпион, который понимает, как должен выглядеть зал, что нужно для его работы.

В завершение встречи мэр Воронежа вручил Ангелине Мельниковой знаки отличия Почетного гражданина.

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Мне бы хотелось всем спортсменам пожелать стремления, вдохновения, потому что самое главное, что может привести к успеху, это твое желание. Поэтому очень хочется, чтобы каждый человек его нашел, - сказала в финале встречи олимпийская чемпионка.