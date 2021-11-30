Воронежцам расскажут, как получить подарок при оплате долга за воду

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06 декабря в 13.03 в эфире программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» заместитель коммерческого директора «Росводоканал-Воронеж» Вера Щербинина ответит на вопросы воронежцев.

Речь пойдет о тарифах, платежах, начислениях «по среднему» и по «нормативу», о приборах учета воды и их поверках. Поговорим также о новой акции водоканала. Среди тех, кто полностью погасит долги за услуги, компания разыграет призы. Подробности – в эфире.

Свои вопросы вы можете задать заранее: звоните 1 декабря с 12.00 до 14.00 в редакцию «Комсомольской правды» по номеру 272-77-38 или пишите на электронную почту irina.evstegneeva@phkp.ru