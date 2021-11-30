Нововоронежская АЭС: две команды учеников представят Нововоронеж на Метапредметной олимпиаде «Школы Росатома»

Участник Метапредметной олимпиады Павел Нистратов. Автор фото Галина Пегусова

Итогом стало формирование сборных команд городов-участников, которые представят свои муниципалитеты в финальном туре.

Благодаря победе Нововоронежа в событийном марафоне, посвященном 10-летию «Школы Росатома», наш город отправит на финальное состязание сразу две команды.

По правилам олимпиады, в каждую сборную входят по одному ученику от 5, 6, 7 и 8 классов. Это необходимо, чтобы проверить функциональную грамотность учащихся в различных предметных областях и уровень сформированности универсальных учебных знаний и умений.

«Метапредметная олимпиада не только проверяет уровень знаний наших школьников, но и помогает развивать нестандартное мышление, умение решать разноплановые задачи. В этом году олимпиада пройдет уже в восьмой раз и стоит отметить, что нововоронежские ребята всегда достойно представляют город атомщиков на этом интеллектуальном соревновании. Многие участники и победители олимпиады уже стали студентами самых престижных технических вузов России», – отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС, глава Нововоронежа Николай Нетяга.

В этом году в связи с ограничениями, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции, Метапредметная олимпиада проводилась в онлайн формате. Участникам муниципального этапа необходимо было изобрести гастрономический тайско-русский разговорник, выделить различия юлианского и григорианского календарей, применить метод дедукции при анализе запутанного текста, разобраться в зодиакальных особенностях школьного коллектива.

«Особенность Метаолимпиады в том, что в ней недостаточно только знаний. Нужно уметь вычленять проблему, переводить ее в задачу, распределять функции между участниками команды, уметь слушать и слышать другого, и эффективно выстраивать презентацию результатов», - говорит муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Галина Пегусова.

В финале Метапредметной олимпиады сразятся 28 команд из городов присутствия объектов атомной промышленности. Соревнование пройдет 2 и 3 декабря в онлайн формате.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС