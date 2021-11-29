Андрей Рогатнев: «Коммунисты против цифровой дискриминации, роста цен и «бюджета протянутых ног»

Фото Светланы РОМАНОВОЙ

Гость «Комсомолки» первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Воронежской областной Думе затронул крайне актуальные не только для жителей нашего региона, но и для всей страны темы.

Нет цифровой дискриминации граждан!

- Вакцинация нужна. В Советское время она была нормой, с самого детства всех прививали.

Но принудительная вакцинация, что мы наблюдаем сейчас, просто недопустима! Я хотел бы призвать власть не устраивать из этого кампанейщину. Вакцинация должна быть добровольной. Об этом не один раз говорил и наш лидер, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов.

Что касается QR-кодов, то тут совсем иная история. Это как раз попытка разделения населения на вакцинированных и не привитых. Свободных людей и людей с ограниченной свободой. Это и есть сегрегация!

Получается странная ситуация. Такие как я, переболевшие и имеющие QR-код, не могут гарантировать, что не находились в контакте с носителями вируса. Так же, как и здоровые люди, которые не сделали прививку, не обязательно являются заболевшими.

Повторю: прививаться нужно. Но вакцины должны пройти всестороннее исследование. И важно, чтобы все это было на добровольных началах, чтобы решение о вакцинации принималось после консультации с лечащим врачом.

ЦК КПРФ, воронежские коммунисты уже высказали свое отношение к QR-кодам. Нет цифровой дискриминации граждан! И мы сегодня добиваемся, чтобы законы, которые вводят обязательную идентификацию граждан, ведущую к ограничению их гражданских свобод, не были приняты.

Повышение тарифов на услуги ЖКХ неприемлемо

- На сегодня проблема ЖКХ одна из самых острых. А события текущего года в нашем регионе на примере Россоши или Воронежа, когда из-за лопнувших труб затапливало целые улицы, подчеркивают ее актуальность.

Принято считать, что мы платим 100% услуг ЖКХ. Но это не так! Сумма выросла в разы, и не исключаю, что достигла отметки в тысячу процентов от тех сумм, которые мы платили 15 – 20 лет назад.

Повышение тарифов сейчас абсолютно недопустимо. И это должны понимать те, кто берет в концессию крупные, порой градообразующие, предприятия. КПРФ считает, что ЖКХ должно быть под контролем муниципалитетов, области в целом. Оно должно быть в государственной собственности. Тогда государство сможет контролировать и восстанавливать то, что нам предлагают восстановить из нашего же кармана. Это совершенно неправильный подход, когда в отрасль приходит частник, берет на себя некие обязательства, часть выполняет, а остальные сбрасывает на плечи населения.

В последний раз в нашей стране цены снижали при «не очень эффективном менеджере», как сейчас его называют, Иосифе Виссарионовиче Сталине. Про это даже у Высоцкого песня есть.

И в нынешней ситуации, когда вообще нужно заморозить цены, городские депутаты нам предлагают полупровокационную идею увеличить на 9,1% размер тарифов! Именно в момент, когда идет борьба с чумой XXI века, когда людям нужно покупать медикаменты! Когда в обязательном порядке нужны витамины, питаться нужно лучше, они собрались вытянуть последнее из карманов воронежцев. Это недопустимо. Наша фракция голосовала против. Мы обратились к губернатору региона Александру Гусеву с предложением тарифы не поднимать.

Про бюджет на следующий год

- Любой местный бюджет, который предлагается, является отражением федерального бюджета. Наш Лидер Геннадий Андреевич Зюганов подчеркнул, что это «бюджет протянутой руки». А я хотел бы дополнить, что это ещё и «бюджет протянутых ног». Предлагаемый областной бюджет не решает ключевой задачи – серьезного экономического рывка.

Поэтому, естественно, голосовать за документ, который хотя и несет большую социальную нагрузку, но не решает главный вопрос – сохранения и приумножения народонаселения мы не будем.

Для качественного изменения баланса необходимо уже сегодня перераспределять потоки налогов между центром и регионами в пользу регионов. Нужно, чтобы деньги оставалась на местах и работали на наших граждан, а не шли на суперпроекты, которые через условные пять лет переносятся еще лет на десять! А как писал классик русской поэзии: «жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе».

Распределение средств депутатского фонда: только «своим»?

- Для нас все жители Воронежской области – свои. Также как и все коллективы, социальные службы, медперсонал и многие, многие, многие. Все свои.

Благодаря взаимодействию руководства областной Думы и администрации региона, депутаты имеют возможность оказывать помощь жителям Воронежской области. Мы, начиная от нашего депутата Госдумы Сергея Анатольевича Гаврилова, депутатов областной и городской Дум, поселковых и районных советов, стараемся, чтобы помощь была максимально адресной.

Мы помогаем тем, кому действительно эта помощь нужна. Только в нынешнем году наша фракция оказала помощь более чем на 20 миллионов рублей. На мой взгляд, цифра внушительная. И надеюсь, что мы продолжим эту практику и в 2022-м году.

Про связь между делом Рашкина и атаками на совхоз им. Ленина

- Связь между этими событиями очевидна. И Валерий Рашкин – не единственная мишень для тех, кто детонирует процессы антикоммунизма и русофобии. Сейчас мы наблюдаем все эти звенья. То, что произошло с Платошкиным, Бондаренко, Левченко, Удальцовым и многими другими нашими товарищами наглядно доказывает тезис: когда нет аргументов в споре, в ход пускают кулаки.

А рейдерские атаки на совхоз им. Ленина – это как раз о том, что ряд министров, которые занимают свои посты, реально не способны действовать в режиме развития.

Возвращаясь к «лосиной» теме. Я считаю так: если Рашкин убил лося - пускай заплатит штраф. И всё. Тем более полно примеров, когда зверей отстреливают десятками, но нет ни информационной шумихи, ни заведенных административных или уголовных дел. Нет и в помине!

Мы считаем, что это месть за отличный результат нашей партии (например, в области мы увеличили число сторонников на 50 тыс. человек), месть лично Валерию Рашкину как одному из активных и принципиальных коммунистов.

С чем КПРФ входит в Новый год

- У нас очень большой фронт работ. Мы готовимся к проведению большой отчетно-выборной кампании в местных и первичных организациях. По итогам минувших выборов, КПРФ укрепили свои позиции в регионе. У нас были прекрасные молодые кандидаты-одномандатники – товарищи Рослик, Калинин, Шабунин, Коломенцев. Замечательно отработали в выборной кампании комсомольские лидеры: Вячеслав Смирнов, Николай Зверев, Максим Рогатнев, Екатерина Карасева, Василий Толстун, Роман Шкарлат и многие другие. Это поколение будущих руководителей областной организации уже ярко проявили себя в политических баталиях, в партийном строительстве.

Так что несмотря на мрачные прогнозы отдельных недалеких политиков в отношении КПРФ, мы развиваемся и движемся вперед. КПРФ защищает права каждого, а не отдельно выбранных представителей того или иного класса. Только в движении есть жизнь.

Я уверен, что правда дорогу найдет. А правда – за КПРФ.

Алексей СЕРГУНИН