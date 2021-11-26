Воронежский губернатор награжден почетным кубком Министерства обороны РФ

Фото – правительство Воронежской области

Сегодня, 26 ноября, губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в межведомственной научно-практической конференции по решению задач обороны страны. В рамках мероприятия главе региона вручили почетный кубок Министерства обороны РФ – за отличные результаты взаимодействия региона и федерального ведомства. Награду он получил из рук Министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщили в облправительстве.

Во время торжественной церемонии Министр обороны подчеркнул, что важные государственные задачи невозможно решить без надежного, бесперебойного функционирования системы межведомственного взаимодействия. Поэтому благодаря общим усилиям вносится существенный вклад и в укрепление обороноспособности страны и в борьбу с коронавирусом.

– Эта система постоянно совершенствуется и адаптируется к изменениям в глобальной геополитической картине, что наглядно продемонстрировала слаженная работа в условиях сохраняющихся ограничений по пандемии коронавируса, – сказал Сергей Шойгу.

В ходе конференции Министр обороны и губернатор Александр Гусев подписали соглашение о развитии воронежских военкоматов и военно-патриотического воспитания в регионе.

По словам Александра Гусева, модернизация вписывается в стратегию защиты государственных интересов на мировой арене. По его словам, работа будет вестись в двух важных направлениях. Во-первых, это приведение военкоматов в состояние современных офисов, где в комфортной обстановке граждане могли бы получать весь комплекс услуг, в том числе и в электронном виде. Во-вторых, это создание лагеря «Авангард» и парка «Патриот», направленное на военно-патриотическое воспитание.

– По «Авангарду» решение есть – у нас объект, который будет перепрофилироваться под эти задачи определен, думаю, что за 2022 год сумеем это сделать. По парку «Патриот» нужно будет подумать, может быть, выбрать какие-то существующие локации, может быть, поищем что-то новое, но обязательно тоже этой темой займемся, – сообщил Александр Гусев.

Глава региона также отметил, что в Воронежской области выстроен высокий уровень взаимодействия региональных властей с военным ведомством, налажены тесные контакты с командованием Западного военного округа, поэтому в ближайшие годы результат совместной работы будет виден и военкоматы преобразятся.

Ирина Шабанова