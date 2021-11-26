На обновление коммунальной инфраструктуры РВК-Воронеж направит 1,2 млрд рублей

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Эта сумма была озвучена в ходе заседания общественного совета под председательством первого вице-губернатора Виталия Шабалатова. Совещательный орган, созданный по инициативе ГК «Росводоканал» в регионах присутствия, собрался в Воронеже уже в тринадцатый раз. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.

В составе общественного совета - представители профильного блока Правительства региона и городской администрации, депутаты городской Думы и областные парламентарии, а также руководители «РВК-Воронеж» и ГК «Росводоканал». Стоит отметить, что депутаты городской Думы совместили встречу с визитом в водоканал.

В повестке дня – важные вопросы, касающиеся деятельности ресурсоснабжающей организации в областном центре. Генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко доложил присутствующим о ходе реализации ключевых мероприятий инвестиционной программы.

«Общий объем вложений до конца текущего года составит 717 млн рублей. В будущем году эта сумма, по нашим планам, должна увеличиться вдвое. Помимо реконструкции и строительства водопроводных и канализационных сетей к основным мероприятиям в 2022 году я бы отнес завершение проектирования Главной канализационно-насосной станции – она будет построена на Левом берегу. Это ещё один важный экологический проект предприятия. Современное высокотехнологичное оборудование, которое там планируется установить, а также новейшая система очистки воздуха, сведет к минимуму воздействие на атмосферу. Кроме того, в рамках строительства ГКНС предусмотрена замена напорных трубопроводов. А это, в свою очередь, значительно снизит аварийность и вероятность выхода стоков на поверхность», - заявил Олег Николаенко.

Ещё один важный вопрос – статус исполнения поручений главы области Александра Гусева, касающихся решения проблем и реконструкции Левобережных очистных сооружений. Вице-губернатор Виталий Шабалатов сообщил о необходимости ускорить процесс оформления документации для передачи объекта в собственность. Основная задача - как можно быстрее перейти «от бумаг к решению практических задач».

Виталий Шабалатов также поделился информацией о ходе решения вопроса, связанного со строительством новой водоподъёмной станции на Левом берегу Воронежа. Проект полностью прошёл государственную экспертизу. Сейчас первый вице-губернатор сообщил о том, что и на уровне Минстроя России получено положительное заключение. В ближайшее время появится документ, определяющий источники финансирования этого важного для города проекта.