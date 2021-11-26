Выходные в Воронеже: концерт музыкантов из Техаса, открытие Дивноленда, фильм о зарождении флота

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БЕТХОВЕН, ГРИГ И СЕН-САНС В ИСПОЛНЕНИИ МУЗЫКАНТОВ ИЗ ТЕХАСА

26 и 27 ноября в Воронежской филармонии выступят пианисты Максим Кудаев, Светлана Эминова, Джунен Хван. В настоящее время музыканты проходят обучение по программе Artist Diploma в Техасском христианском университете. С Воронежским академическим симфоническим оркестром пианисты выступят впервые. Они исполнят произведения Бетховена, Грига и Сен-Санса.

В первом отделении прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром №2 Бетховена. Именно с ним 25-летний композитор впервые выступил перед широким кругом слушателей в Вене. Этот фортепианный концерт, сочетающий традиции предшественников и творческую индивидуальность Бетховена, исполнит Светлана Эминова. В первом отделении также выступит Максим Кудаев. В его исполнении прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром №1 Грига. Это произведение, отличающееся ярким национальным своеобразием музыки и виртуозной партией фортепиано, в свое время высоко оценил Ференц Лист.

Второе отделение будет посвящено музыке Сен-Санса. В сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра Джунен Хван исполнит Концерт для фортепиано с оркестром №2. Поводом для вдохновения этого произведения послужила творческая дружба Камиля Сен-Санса с Антоном Рубинштейном, вместе с которым он не раз выступал как дирижер.

Напоминаем, для посещения концертов зрителям необходимо иметь QR-код о вакцинации от COVID-19 или о недавно перенесенном заболевании, либо сертификат о прививке. Также в филармонии продолжает действовать масочный режим.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОТКРЫТИЕ ДИВНОЛЕНДА

27 ноября в Дивногорье в техническом режиме откроют «Дивноленд». Детская музейная площадка под открытым небом включает фрагмент воспроизведенной стены средневековой Маяцкой крепости, сложенный из меловых блоков, макет сторожевой башни Белгородской оборонительной черты середины XVII века. Реплики археологических находок заняли свои места в витрине, макеты птиц окружают дерево, а песочницы с археологическими находками ждут юных исследователей. Проект призван стать проводником в различные музейные истории посредством игровых технологий.

Воронежцы смогут посетить обзорную экскурсию бесплатно, начало в 13.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА ГРАФИКИ ТЕАТРАЛЬНОГО ХУДОЖНИКА

В арт-галерее Камерного театра можно посмотреть новую выставку. «Графический театр Виктора Никоненко» - творения известного художника и сценографа, который много лет назад работал в Иркутском ТЮЗе вместе с Михаилом Бычковым и Камилем Тукаевым.

- В 80-е мне даже посчастливилось играть в спектаклях Виктора Никоненко, которые оформлялись им - это были «Сон в летнюю ночь» Шекспира, «Старший сын» Вампилова и другие, - вспомнил на вернисаже Камиль Тукаев.

Сам автор признался, что выставка возникла спонтанно.

- Она, как и эти работы, - постпандемическая история, Конечно, здесь не все, созданное в этот период, тут много серий, из которых представлено иногда одна, иногда две, а иногда и несколько графических работ. Хотелось, чтобы выставка была разнообразная, поэтому она дополнена частями больших серий, - сказал Виктор Никоненко.

Работы выполнены карандашом на листах формата А4.

Выставку могут посмотреть бесплатно зрители перед показом спектаклей.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТ В ЗАМКЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

27 ноября в Доме с ризалитами дворцового комплекса Ольденбургских пройдет концерт из популярных произведений выдающегося аргентинского музыканта и композитора XX века Астора Пьяццоллы. Программа подготовлена к 100-летию со дня рождения маэстро. Также прозвучат сочинения Гальяно, Тройло, музыка Лея и Роты к кинофильмам, джазовые и классические вариации в исполнении саксофонистки Олеси Васечко и пианистки Евгении Уваровой. Начало в 14.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФИЛЬМ О ЗАРОЖДЕНИИ ФЛОТА В ВОРОНЕЖСКИХ КРАЯХ

28 ноября в кинотеатре «Спартак» можно бесплатно посмотреть документальный фильм «Корабли Петра Великого: флот четырех морей». 75-минутную картину об истории формирования военно-морского флота России сняла творческой группа под руководством воронежского кинорежиссера-документалиста Александра Никонова. Лента рассказывает доблестную историю русского флота - от создания молодым Петром I «потешной флотилии» на берегах Плещеева озера до победного выхода русского военно-морского флота к берегам Азовского моря. Начало в 11.30.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО: три выставки

Музей имени Крамского напоминает о работающих выставках.

«Пленительные образы минувшего» представила 40 произведений второй половины XIX-начала ХХ века из собрания Рязанского художественного музея имени Пожалостина, дающих представление о многообразии творческих взглядов, объединенных общим стремлением к прекрасному.

В одном из залов постоянной экспозиции работает камерная выставка «Грабарь. К 150-летию со дня рождения». На ней представлено 10 произведений из фондов музея, девять из которых отреставрировано во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря. Многие из художественных произведений долгое время хранились в запасниках и впервые представлены на выставке. Среди них - работы французского гравера XVIII века Жан-Жака де Буасье, а также две миниатюры неизвестного автора первой половины XIX века, выполненные на слоновой кости. Работы сопровождаются фотографиями, демонстрирующими их состояние до начала и в процессе реставрации, а также аннотациями.Также на выставке можно увидеть живописную работу Грабаря «Зимний день».

Также можно посмотреть выставку одной картины «Виктор Васнецов. Христос в терновом венце». Рисунок «Спаситель в терновом венце», созданный в 1906 году, является эскизом иконы для собора Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Это полковая церковь лейб-гвардии Семеновского полка, построенная в 1837-1842 годах по проекту Константина Тона в Петербурге. Киот с образом был установлен на мраморной гробнице, в которой покоились останки троих семеновцев, погибших при подавлении волнений в Москве в декабре 1905 года, и командира Семеновского полка генерал-майора Мина, убитого в результате теракта в августе 1906 года. Собор разрушили в 1933 году, на его месте сейчас сквер. И образ «Спас в терновом венце» после 1934 года считается утраченным. В декабре 1920 года фотокопию рисунка с автографом Виктора Васнецова подарил Воронежскому краеведческому музею Сергей Малютин.