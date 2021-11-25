В мэрии Воронежа рассказали, почему отключили «умные светофоры»

Система требует перенастройки Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже отключили систему «умных светофоров», которая регулировала потоки движения на магистральных улицах города. Как пояснили в мэрии, на то были объективные причины: в последние месяцы кардинально изменилась организация движения на Московском проспекте и улице Плехановской.

- Ради увеличения провозной способности магистралей и предоставления общественному транспорту приоритета там летом были введены выделенные полосы для автобусов, - рассказали в пресс-службе администрации Воронежа.

Именно тогда и приняли решение отключить «умные светофоры», поскольку на улицах изменились и конфигурация, и местоположение полос в связи со смещением оси дороги. В таких условиях японская система не могла работать корректно.

- Вместо трех полос на многих перекрестках появилась четвертая, накопительная, для поворота налево, - пояснили в мэрии. – По-другому стали работать и правые полосы. Дорожное движение начало мониторится в новых условиях. С начала осени аномальных пробок в период резкого увеличения трафика, например в сентябре, когда начался учебный год и горожане вернулись из отпусков, не возникло.

В мэрии заверили, что продолжат отслеживать и анализировать дорожное движение после начала администрирования выделенных полос и довольно долгое время. Отслеживать его колебания и в дальнейшем принимать решения. Для включения системы в новых условиях, кроме перенастройки, потребуется и перевесить многие датчики, поскольку они находятся по месту прошлого расположения полос.

От «умных светофоров» город отказываться не собирается. Мэрия уже привлекла к обсуждению этой темы специалистов и готова выделять средства на модернизацию системы, поскольку она дает зафиксированный положительный эффект, но поспешно выполнять такие действия нецелесообразно. Необходимо оценить, каким будет движение в новых условиях, когда на выделенных полосах не будут хаотически парковаться и передвигаться машины. Специалисты смогут оценить необходимость тех или иных корректировок работы системы с точки зрения программного управления и местоположения датчиков, только когда движение нормализуется.

Напомним, японскую систему «умных светофоров» внедрили в начале 2018 года. На ее разработку потратили 40 миллионов. В часы-пик на Московском проспекте и улице Плехановской она позволяла увеличить пропускную способность на 17,9, что подтвердили специалисты Воронежского государственного технического университета.

При внедрении системы заменили контроллеры на десяти городских перекрестках. А при подъезде к ним установили фермы с датчиками над каждой, считающие транспортный поток и передающие команды на пульт управления системой для координации движения. Именно с этими датчиками эксперты и должны определиться в первую очередь, отметили в мэрии.