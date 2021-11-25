Госдума приняла бюджет на «трехлетку» с социальными поправками «Единой России»

Фото vrnoblduma.ru

Бюджет будет профицитным — его доходы ежегодно будут расти и превысят 25 трлн рублей с 2022 года. Основной приоритет расходов — выполнение социальных обязательств. «Единая Россия» единогласно проголосовала за документ. КПРФ и «Справедливая Россия» проголосовали против. Как отметил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия»), таким образом они проголосовали за кризис в стране.

«Вы голосуете против обеспечения жильем инвалидов. Против долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. Против того, чтобы были выплаты на детей — это миллионы семей. Против того, чтобы было построено более 4 тысяч ФАПов, против строительства дорог. По которым поедут школьные автобусы и повезут детей в нормальные школы. Ваши программы были написаны только для того, чтобы пройти в Госдуму. Народная программа «Единой России» — это не состязание цифр, а то количество людей, которые нуждаются в поддержке и ее получают. Народная программа написана для того, чтобы решать проблемы людей и сегодня это увидят все избиратели», — подчеркнул Андрей Макаров.

В первую очередь, средства бюджета пойдут на выплату пособий семьям с детьми и социальных контрактов, обеспечение школьников горячим питанием. В соответствии с поручением Президента будет проиндексирован маткапитал. Уже в 2022 году он составит 503 тысячи для тех, у кого право на эту меру господдержки возникло до 1 января 2020 года. И 665 тысяч — для тех, у кого второй и последующий дети родились после.

Также будут проиндексированы стипендии, зарплаты военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. И в целом все социальные выплаты. Они напрямую зависят от прожиточного минимума, который был увеличен в соответствии с поправками Президента до 12 654 рублей. Вырастет и минимальный размер оплаты труда. Эти изменения коснутся более 16,5 млн наименее обеспеченных граждан.

Предусмотрен рост расходов на образование: в 2022 году они составят 1,2 трлн рублей, к 2024 году — уже 1,34 трлн. Ключевые направления — программа строительства школ, по которой будет возведено 1300 учебных заведений; капремонта школ — по 1500 ежегодно; поставки в регионы школьных автобусов; выплат за классное руководство учителям и кураторам в техникумах и колледжах. Предусмотрено финансирование на дополнительные места в школах — в 2022 году это почти 50 млрд рублей. Возможности для развития получат организации среднего профобразования — в том числе, по переподготовке педагогов и обновлению материально-технической базы.

Фото vrnoblduma.ru

Существенно вырастет финансирование на здравоохранение. Обеспечена модернизация первичного звена и программа медицинской реабилитации. Заложены средства на поставку «скорых» в регионы и 500 мобильных медкомплексов в малые города и сёла.

Проекты комплексного развития сельских территорий также профинансированы. Это развитие сельского хозяйства и рынков сельхозпродукции, создание современной социальной инфраструктуры и развитие спорта, ремонт домов культуры и музеев. Будет продолжена реализация программ, которые помогают привлечь специалистов в отдаленные территории — «Земский доктор» (6 млрд рублей в 2022 году) и «Земский учитель» (1,1 млрд). Предусмотрены средства на ремонт региональных дорог — 30 млрд рублей с 2022 года.

Заложено финансирование на улучшение жилищных условий. На программу ликвидации аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 г., только в 2022 году будет направлено 72,5 млрд. Это поможет расселить более 11 млн квадратных метров. Предусмотрена поддержка индивидуального жилищного строительства — 11,5 млрд в 2022 году, после — по 13,9. Также финансируется строительство и модернизация в регионах коммунальной инфраструктуры, прежде всего — современных канализационных очистных сооружений и ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье, включая Крым.

При рассмотрении бюджета расходы были значительно скорректированы. По инициативе «Единой России» на социально значимые направления финансирование выросло на 107 млрд рублей. В частности, на обеспечение жильем инвалидов по предложению партии выделяется дополнительно почти 7 млрд рублей, на программу долговременного ухода за пожилыми — почти 1,5 млрд рублей, еще 2,3 млрд рублей — на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных, 3 млрд рублей — на поддержку молодежной занятости. Это поможет увеличить долю трудоустройства выпускников до 92%.

Также поправки «Единой России» предусматривают дополнительные средства на ремонт дорог и позволят нарастить господдержку некоммерческих организаций, отремонтировать не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов и увеличить субсидирование льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока.

Напомним, «Единая Россия» работала над проектом бюджета вместе с Кабмином в рамках нулевых чтений и формирования народной программы. На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва Президент поручил в полном объеме отразить в бюджете инициативы программного документа «Единой России», а всем фракциям — взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки.

Со своей стороны руководитель фракции «Единой России», председатель Комитета по труду и социальной защите населения Воронежской областной Думы Людмила Ипполитова рассказала, что депутаты заксобрания ведут активную работу по формированию бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

«Уже состоялись «нулевые чтения» проекта бюджета. Главный финансовый документ области, как и в предыдущие годы, социально ориентирован. На решение вопросов социальной сферы планируется направить 76% бюджета Воронежской области. Приоритетом останется реализация указов Президента РФ в части повышения заработной платы отдельных категорий сотрудников, а также реализация нацпроектов.

Особое внимание будет уделяться финансированию сферы здравоохранения. В частности, уже зарезервированы средства на финансирование работ по противодействию коронавирусной инфекции. В бюджете области также учтена индексация всех социальных выплат и коммунальных услуг, увеличение средств на обеспечение жильем детей-сирот и другие социально-значимые статьи расходов.

Депутатами от «Единой России» прорабатываются также инициативы и предложения, которые поступили от граждан в народную программу партии. Основные направления будут учтены при формировании главного финансового документа региона»,- отметила парламентарий.