Электронные больничные и выплаты пособий: что изменится с 1 января 2022 года?

Специалисты подробно расскажут о госуслугах Фонда и его электронных сервисах Фото пресс-служба ВРО ФСС

Каковы особенности оформления электронного больничного для жителей области и работодателей? Ждут ли нас изменения в 2022 году? В чем преимущества электронных сервисов ФСС? Изменится ли процедура начисления и выплат пособий в следующем году?

Ответят на эти вопросы представители регионального отделения Фонда социального страхования. Специалисты подробно расскажут о госуслугах Фонда и его электронных сервисах во время тематического круглого стола, организованного «Комсомольской правдой». Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на сайте kp.ru. Прямой эфир состоится 26 ноября в 10.00

В работе Круглого стола примут участие управляющий Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Юрий Остапенко, руководители профильных отделов Фонда, а также представители медицинских организаций и предприятий области.