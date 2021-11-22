«Лучше себя недооценить»: воронежцы рассказали о съемках в шоу «Русский ниндзя» и встрече с Моргенштерном

Владислав Полосухин и Антон Фомин/ Фото предоставлены СТС. Фото: Предоставлено

Двое воронежцев стали участниками экстремального телешоу «Русский ниндзя». Премьера программы состоится вечером 22 ноября на СТС. В роли ведущих выступят рэпер Моргенштерн, певица и видеоблогер Ида Галич, а также бывший капитан сборной России по регби Василий Артемьев. Подробности съемок жители столицы Черноземья не могут раскрывать до выхода эфиров, однако основными впечатлениями от шоу они поделились с «КП-Воронеж».

Волнение в самый неподходящий момент

27-летний Владислав Полосухин работает программистом, а в свободное время бегает, ходит в тренажерный зал и занимается скалолазанием. По словам молодого человека, ему нравятся подобные спортивные проекты. Поэтому, когда увидел объявление о кастинге, решил попробовать свои силы.

- Ожидания от участия были довольно масштабными. В жизни наступил такой момент, когда очень сильно требовался эмоциональный заряд. Казалось, участие в шоу могло стать таковым. Большинство друзей и близкие, естественно, за меня очень порадовались. Проявляли неподдельный интерес к моему участию в передаче. Было очень приятно ощущать такую поддержку с их стороны, - рассказывает Владислав Полосухин.

С рэпером Моргенштерном воронежец познакомиться не успел. Да и не до этого было. Владиславу требовалось обуздать волнение, которое предательски подступило в самый неподходящий момент.

- Считаю, что в этот раз справился, мягко говоря, слабовато. Теперь думаю, что лучше недооценить себя, чем переоценить. От проекта получил огромное количество положительных эмоций. Очень хороший опыт, который, несомненно, пригодится мне в следующий раз, - добавил Владислав.

Вернулся за впечатлениями

23-летний владелец клининговой компании Антон Фомин - еще один житель Воронежа, который решил попробовать свои силы в телешоу. Парень участвует не впервые, Антон был финалистом второго сезона.

- Думал, покажу результат хуже, чем в прошлый раз, потому что никак не готовился. Однако остался доволен собой. В целом, мне все понравилось еще тогда, поэтому и приехал снова. За впечатлениями, - добавил Антон Фомин.

Воронежец также отметил, что ему удалось пообщаться с Моргенштерном сразу после прохождения первой полосы. Антон дал интервью рэперу, который показался ему «позитивным и профессиональным».

СПРАВКА «КП»

«Русский ниндзя» - российская версия всемирно известного шоу Ninja Warrior, которое идет в 18 странах на протяжении 24 лет. Проект очень популярен в США, где передача длится уже 13 сезонов. Свою аудиторию телешоу нашло и в России. За звание самого сильного героя сражаются более двухсот человек со всей России. Участникам необходимо пройти четыре этапа по сложнейшим трассам. Победителя ждет 5 миллионов рублей.