Двор в центре Воронежа преследует злой рок: никто не берется за его благоустройство

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Жильцы дома №6 по Московскому проспекту оказались в удивительной ситуации. Имея деньги на ремонт двора, не могут провести его благоустройство.

Этот двор расположен сразу за виадуком на пересечении Московского проспекта и улицы Урицкого. Практически центр современного Воронежа. Но за фасадом скрывается абсолютная разруха: проезды разбиты, на дороге ямы по колено, лужи и грязь на всей придомовой территории. Местные латают дыры в асфальте строительным мусором. Живут в четырехэтажке, в основном, старики. Выход на улицу для них стал настоящим испытанием.

Так продолжалось долгие годы, пока многочисленные обращения к чиновникам не принесли результата. На просьбы о помощи откликнулся местный депутат, который выделил на ремонт злополучного двора 400 тысяч рублей. Эту сумму парламентарий передал в управу Коминтерновского района для освоения. Обрадованные жильцы рассчитывали, что теперь-то двор, наконец, приобразится. Но не тут-то было!

Как сообщили «Комсомолке» в управе, для выполнения работ о благоустройству были объявлены три конкурса, два из которых провалились – желающих взяться за ремонт придомовой территории не оказалось. Лишь с третьего раза появился подрядчик. Однако во дворе он так и не появился. И перестал выходить на связь с заказчиками.

- Сейчас мы ведем претенциозную работу с фирмой,- пояснили в управе Коминтерновского района. – Срок выполнения работ по ремонту двора, согласно контракту, истекает на этой неделе.

Очевидно, что и на этот раз жильцы ремонта не дождутся. А учитывая, что впереди зима, переживать ее придется опять в разбитом грязном дворе.