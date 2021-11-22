Сенатор Сергей Лукин в Совете Федерации поднял проблему получения спецразрешений для большегрузов

Фото пресс-служба Сергея Лукина

Парламентарий указал на то, что доставка тяжеловесных и негарабитных грузов в России оказалась под угрозой срыва после перевода процедуры выдачи спецразрешений в электронный формат.

21 сентября приказом Министерства транспорта были внесены изменения в порядок выдачи специальных разрешений на проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих международные и внутрироссийские перевозки грузов, масса которых превышает более чем на 2% допустимую нагрузку на ось.

«Автотранспортные компании лишились возможности выходить в рейс после изменения системы выдачи спецразрешений», - обозначил серьезность сложившейся ситуации Сергей Лукин.

Сенатор напомнил, что раньше такие разрешения получали в бумажном виде, но с 4 октября процедуру перевели в цифровой формат.

«Спецразрешения стало необходимо получать онлайн через личный кабинет перевозчика на сайте оператора сервиса ФКУ «Росдормониторинг» подведомственного Росавтодору. Сразу возникали проблемы: сайт работает с перебоями, рейсы не согласовываются, потому что в систему не внесены нужные маршруты», - пояснил парламентарий.

Сергей Лукин отметил, что Минтранс допускает возможность параллельного использования старой системы разрешений на бумажном носителе, однако на практике это неосуществимо: местные регуляторы бумажные разрешения выдавать перестали, исполняя приказ Минтранса.

«Многие участники рынка возлагали надежду на упрощение процедуры с введением электронных разрешений, так как сроки выдачи сокращались с одиннадцати до четырех дней, а если требуется согласование с ГИБДД – с пятнадцати дней до шести. Минтранс сообщает, что они программу проработали, но собственники дорог на местах не загрузили в данную программу свои участки дорог. И в результате получилось как у Райкина - «Кто сшил кафтан?!» - посетовал сенатор.

В качестве примера он привел негативный опыт предприятия, расположенного на территории Воронежской области, которому в течение месяца так и не удалось получить разрешения для доставки груза из Германии.

По мнению Сергея Лукина, вводя цифровую систему, логичнее было бы протестировать ее, устранить неувязки и неполадки, не прекращая при этом выдачи бумажных разрешений, и только затем окончательно переводить процедуру в цифровой формат.

Сенатор также добавил, что Минтранс готовит законопроект, уточняющий положения о действии электронной системы выдачи спецразрешений, в увязке с владельцами дорог всех уровней.

Сергей Лукин внес предложение – обратиться в Министерство транспорта РФ с просьбой урегулирования данного вопроса и введения официального переходного периода сроком на шесть месяцев с целью урегулирования взаимоотношений с владельцами дорог всех уровней.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу сенатора Сергея Лукина и дала соответствующее поручение Комитету СФ по экономической политике.

«Вопросы «от земли» очень важны. Надо поработать над этой темой с участием ассоциации перевозчиков, Минтрансом и найти консолидированное решение», - подытожила Валентина Матвиенко.

Также в ходе заседания Совета Федерации в рамках «правительственного часа» глава Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский ознакомил сенаторов с мерами, принимаемыми для обеспечения устойчивости социально значимых товарных рынков. В том числе руководитель ФАС привел подробную информацию относительно проблемы взрывного роста цен на строительные материалы, о необходимости и чрезвычайной важности решения которой неоднократно заявлял Сергей Лукин.

Напомним, в 2020 году произошло резкое подорожание стройматериалов. Тенденция продолжилась: за восемь месяцев 2021 года ресурсы выросли в стоимости еще на 26%. Взлетели цены на металлы. По сравнению с ноябрем 2020 года, арматура стала дороже на 105%.

В связи с удорожанием строительных материалов в первом квартале 2021 года сумма контрактов на строительство объектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, торги по которым не состоялись, выросла больше чем на 30% и превысила 15 миллиардов рублей. Кроме того, в текущем году не было проведено 60% тендеров на поиск подрядчиков по капремонту.

Как отмечают аналитики электронной площадки для госзакупок «РТС-Тендер», с начала 2021 года число несостоявшихся закупок по итогам аукционов только увеличивается, и это становится уверенным трендом: поставщики не рискуют участвовать в них, поскольку нет уверенности, что предложенная цена не станет убыточной через некоторое время.

Максим Шаскольский в своем докладе проинформировал Совет Федерации о том, что ФАС проведена масштабная проверка. «В отношении рынка строительных материалов помимо рыночных факторов – в частности, изменения баланса спроса и предложения на российском рынке, высокого уровня экспортной альтернативы на ряд товаров – рост вызван отдельными действиями хозяйствующих субъектов. В этом году ФАС России возбуждено четыре дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынках металлопродукции по признакам сговора на торгах в отношении металлотрейдеров. Три дела в отношении производителей горячекатаного проката по признакам монопольно высокой цены. С августа производится четыре проверки в отношении крупнейших производителей арматуры. В сентябре возбуждено дело в отношении крупнейшего производителя ориентированно-стружечных плит по признаку монопольно высокой цены. Также ФАС России возбуждены дела в отношении двух крупнейших производителей листового стекла по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на продукцию», - сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы.

Для усиления контроля за ценообразованием создан реестр крупных производителей стройматериалов. В случае обнаружения нарушения антимонопольного законодательства последует привлечение к ответственности в виде оборотного штрафа до 15% выручки.

Сергей Лукин, комментируя информацию, озвученную руководителем ФАС, отметил: «Большую обеспокоенность вызывает тот факт, что в настоящее время не исполняется приоритет насыщения внутреннего рынка. По оценке ФАС, в ряде случаев по видам строительных материалов, имеющих экспортную альтернативу, паритет цен даже носит обратный характер. Поставленная президентом России задача по формированию долговременных условий, гарантирующих предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка, требует большой системной работы как со стороны федеральных, так и региональных органов власти».

Ольга Вороновская