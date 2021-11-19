Выходные в Воронеже: необычное "Лебединое озеро" и худрук драмы в главной роли премьеры "Король Лир"

фото предоставлено организаторами

Напоминаем, что на мероприятия в культурные учреждения взрослые на входе должны предъявить QR-код или сертификат о вакцинации с паспортом, или отрицательный ПЦР-тест. Дети младше 18 лет допускаются только в сопровождении родственников, имеющих QR-код.

ТОБ: "Трубадур" и вечер балетов

20 ноября Воронежский театр оперы и балета приглашает на опера в 3-х действиях "Трубадур" Верди. А 21 ноября - на вечер современной хореографии. В одно представление объединены два одноактных балета, раскрывающих разные грани современной хореографической лексики. В первом отделении покажут балет «Барышня и хулиган» на музыку Шостаковича, во втором - балет Айги «Арлекинада.NEW». Начало в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДРАМТЕАТР: "Король Лир"

20 и 21 ноября Кольцовский театр покажет премьеру сезона - шекспировскую драму "Король Лир". История из глубины веков, которая не утратила актуальности до наших дней. В главной роли - худрук театра Владимир Петров. Начало в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ: концерты с участием виолончелиста оркестра Большого театра

В выходные в филармонии выступит виолончелист, первый концертмейстер Большого театра Петр Кондрашин. 20 ноября он вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром исполнит Концерт для виолончели с оркестром Элгара и Четвертую симфонию Брамса. А 21 ноября пройдет концерт западноевропейской классической музыки. Прозвучит Квинтет для кларнета и струнных ля мажор Моцарта и Струнный секстет №2 Брамса. Начало в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР В КИНО: "Лебединое озеро"

21 ноября российская премьера нового балета Анжелена Прельжокажа «Лебединое озеро» пройдет на большом экране кинотеатра «Спартак». Билеты на этот балет Прельжокажа на ноябрьских гастролях в Санкт-Петербурге смели за день, а в Москве так и вовсе за полчаса.

Яркий, жесткий, циничный, трагический и точно бьющий по болевым точкам современного общества спектакль, где нет принцев и принцесс, а гибель лебедей на озере - не сказка и не метафора, а экологическая катастрофа. Любовь девушки-лебедя и сына нефтяного магната обречена, как обречена на гибель стая белоснежных птиц на озере, где решено построить завод.

Знаменитые музыкальные темы Чайковского и электронные композиции группы 79D, великолепные костюмы Игоря Чапурина и необычная хореография разрушителя балетных стереотипов Анжелена Прельжокажа. Взгляд на «Лебединое озеро» из XXI века - честный, любящий и живой. Начало в 18.00.

фото предоставлено организаторами

МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО: три выставки

Музей имени Крамского напоминает о работающих выставках.

«Пленительные образы минувшего» представила 40 произведений второй половины XIX-начала ХХ века из собрания Рязанского художественного музея имени Пожалостина, дающих представление о многообразии творческих взглядов, объединенных общим стремлением к прекрасному.

В одном из залов постоянной экспозиции работает камерная выставка «Грабарь. К 150-летию со дня рождения». На ней представлено 10 произведений из фондов музея, девять из которых отреставрировано во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря. Многие из художественных произведений долгое время хранились в запасниках и впервые представлены на выставке. Среди них - работы французского гравера XVIII века Жан-Жака де Буасье, а также две миниатюры неизвестного автора первой половины XIX века, выполненные на слоновой кости. Работы сопровождаются фотографиями, демонстрирующими их состояние до начала и в процессе реставрации, а также аннотациями.Также на выставке можно увидеть живописную работу Грабаря «Зимний день».

Также можно посмотреть выставку одной картины «Виктор Васнецов. Христос в терновом венце». Рисунок «Спаситель в терновом венце», созданный в 1906 году, является эскизом иконы для собора Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Это полковая церковь лейб-гвардии Семеновского полка, построенная в 1837-1842 годах по проекту Константина Тона в Петербурге. Киот с образом был установлен на мраморной гробнице, в которой покоились останки троих семеновцев, погибших при подавлении волнений в Москве в декабре 1905 года, и командира Семеновского полка генерал-майора Мина, убитого в результате теракта в августе 1906 года. Собор разрушили в 1933 году, на его месте сейчас сквер. И образ «Спас в терновом венце» после 1934 года считается утраченным. В декабре 1920 года фотокопию рисунка с автографом Виктора Васнецова подарил Воронежскому краеведческому музею Сергей Малютин.