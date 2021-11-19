В Воронеже скандальный ковид-центр в спортивной школе закрывают через 9 дней работы

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В Воронеже закрывается центр первичного осмотра пациентов с подозрением на ковид, размещенный в помещении спортивной школы №33. Об этом 19 ноября официально сообщили в областном департаменте здравоохранения с формулировкой «в связи со стабилизацией эпидситуации по ковиду и снижением уровня заболеваемости». Таким образом центр, открытый под протесты родителей юных спортсменов, проработал лишь 9 дней, и 20 ноября будет расформирован. Врачи областной больницы №1 вернутся на свои основные рабочие места, рассказали в ДЗВО.

- За время работы Центр принял 436 пациентов, - рассказали в департаменте здравоохранения области. - В среднем в день обращалось около 48 человек. В основном это были молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Врачи центра осматривали пациентов и назначили необходимое обследование: 431 пациенту провели экспресс-тест на антиген COVID-19. Восьми воронежцам сделали компьютерную томографию в день обращения. По результатам КТ пять пациентов госпитализировали. Еще 122 воронежцам оформили больничный лист. Всем пациентам с подтвержденным ковидом в день обращения бесплатно выдали лекарства.

«НАМ ПРИХОДИЛОСЬ АРЕНДОВАТЬ ЗАЛЫ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ»

Родители воспитанников о грядущем закрытии ковид-центра знали уже 16 ноября и сообщили «Комсомолке». По их словам, причиной закрытия стала невостребованность: в центре работали по 10 медиков, на прием к которым приходили единицы пациентов.

Воронежцы, которые в своей борьбе за право детей на занятия спортом были готовы идти до конца, такому решению чиновников, несомненно, обрадовались:

- Эти дни нам приходилось платно арендовать залы, чтобы продолжать занятия борьбой. А это в нынешней финансовой ситуации не всем доступно. Не понятно только, зачем было затевать открытие центра ради нескольких дней, да еще и с таким скандалом?!

Напомним, новость о передаче помещения ДЮСШОР №33 по единоборствам под центр приема пациентов с подозрением на ковид появилась в разгар лок-дауна, 6 ноября. Приготовления к «выселению» первыми заметили тренеры: из залов без предупреждения начали выносить ковры и заносить перегородки и медоборудование. Официальное сообщение о ковид-центре чиновники озвучили лишь накануне его открытия – 10 ноября. Заведение начало прием больных 11 числа, несмотря на протест родителей. Для тренировок юным спорсменам чиновники предложили воспользоваться спортзалом ближайшей школы или ездить в Центр дзюдо, расположенный за городом, в селе Ямном.