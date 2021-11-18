РВК-Воронеж решит проблему пониженного давления квартала в центральной части города

Фото пресс-служба «РВК-Воронеж»

Полиэтиленовый трубопровод диаметром 100 мм полностью избавит жителей 2 улиц в Ленинском и Советском районах Воронежа от многолетней проблемы – пониженного давления воды в системе.

«В связи с интенсивным жилищным строительством, которое ведётся в этой части города, потребление воды увеличилось в разы. Проложенная в конце прошлого века 40-миллиметровая труба уже не могла обеспечить эти возросшие потребности. В часы пикового разбора краны полностью «пересыхали» в домах на улице Промышленной и в переулке Электронный. Уже в ближайшее время воронежцы, живущие или работающие здесь, забудут об этой проблеме», - рассказал начальник участка транспортировки воды «РВК-Воронеж» Дмитрий Харин.

Перед тем, как приступить к работам, специалисты тщательно обследовали и изучили рельеф местности и свойства грунта. Определили наличие и местоположение имеющихся инженерных сетей, точек их пересечения с будущей веткой. В итоге прокол грунта методом горизонтально-направленного бурения был выбран как оптимальный, поскольку он позволяет обходить сопутствующие коммуникации, которые очень густо расположены на этом участке. За точность прокола отвечает специальный локатор, благодаря которому бур проходит в точном соответствии с проектным решением.

Фото пресс-служба «РВК-Воронеж»

Сто метров нового водопровода будет проложено без ограничения водоснабжения. Работы планируется завершить в течение 10 дней, затем будут проведены необходимые переключения.

Помимо работ, утвержденных в производственной программе предприятия, «РВК-Воронеж» предлагает как физическим, так и юридическим лицам услуги по проектированию и строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятие и партнеры применяют только надёжные материалы, используют проверенные отечественные и зарубежные отраслевые технологии. Имея огромный опыт, специалисты компании разработают индивидуальный проект с применением современных решений, а также в соответствии с требованиями экологических и строительных нормативов. Более подробная информация об этом - по телефону сервисного центра 264-16-68. Заказать услугу можно на официальном сайте предприятия в разделе «Проектирование и строительство» или через приложение РВК.Услуги.