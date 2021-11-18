«Новые люди» попросили генпрокурора меньше преследовать предпринимателей

Алексей Нечаев.

Генпрокурор Игорь Краснов выступил 16 ноября в Госдуме на «правительственном часе». Депутаты от «Новых людей» обратились к нему с просьбой снизить силовое давление на предпринимателей. В частности, Ксения Горячева подчеркнула, что суды общей юрисдикции отправляют под стражу подозреваемых и обвиняемых по экономическим преступлениям вопреки позиции Верховного суда, по ходатайствам следствия. На что Игорь Краснов попросил сообщать ему про конкретные случаи и пообещал провести по ним проверки. Также он заявил, что прокуратура не поддерживают каждое восьмое ходатайство о заключении предпринимателей под стражу.

- То, что по каждому восьмому прокуратура дает отказ, - это тоже такой хороший сигнал. Но остальные-то семеро, их мера пресечения под стражей... Конечно, не наше дело указывать, как нужно работать, осуществлять надзор, это дело профессиональное. Но атмосфера в обществе для нас важна, - отметил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

В своей программе партия призывает запретить арест обвиняемых в экономических преступлениях. А предлагает наказывать за них только экономически – штрафами, превышающими нанесенный ущерб.

- Когда мы наказываем экономически субъекты, то и для экономики страны, и для атмосферы в стране, это приносит больше вреда, чем пользы. Вообще на свободе предприниматель принесет для страны больше пользы, чем в тюрьме, - заявил Алексей Нечаев.