Студенты-медики получили награды регионального парламента за волонтерскую деятельность

Фото пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

В Парламентский центр пригласили самых активных добровольцев — студентов медуниверситета, которые оказывают помощь населению и врачам в период пандемии. Встречу провел председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России», председатель попечительского совета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Владимир Нетёсов. Он поблагодарил волонтеров за участие в общественной работе, поздравил их с Международным днем студента и вручил награды регионального парламента. В церемонии приняли участие депутаты, представляющие медицинскую сферу — председатель думского Комитета по охране здоровья, член фракции «Единой России» Иван Мошуров, заместитель председателя Комитета по охране здоровья, член фракции «Единой России», ректор ВГМУ Игорь Есауленко и председатель Комитета по труду и социальной защите населения, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Людмила Ипполитова.

Сегодня более 600 студентов-медиков работают в красных зонах, еще 150 помогают врачам в поликлиниках города и области, а также отвечают на звонки воронежцев, поступающие на горячую линию департамента здравоохранения. Добровольческая деятельность занимает у них практически все свободное время, но это не мешает освоению основной специальности. Все сегодняшние виновники торжества — еще и успешные студенты с отличной успеваемостью.

Юлия Ходарина, студентка 6 курса лечебного факультета, планирует в будущем работать эндокринологом. Девушка признается, что волонтерская работа отнимает все свободное время, однако уже сейчас дает представления о том, что должно быть приоритетом в профессии.

«Волонтерская работа только дополняет те знания, которые мы получаем в вузе, и помогает в дальнейшем взаимодействовать с пациентами. Сейчас все люди напряжены, и в первую очередь нужно выслушать, успокоить, объяснить, помочь. Работая волонтером, ты понимаешь, насколько важно правильно общаться с людьми, и учишься это делать», — рассказала она.

Фото пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

Владимир Нетёсов отметил, что всех волонтеров объединяет благородная миссия — забота о жителях нашей области.

«Особо хочу отметить ваш вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории региона. Опыт университета по развитию добровольчества сегодня востребован во многих медицинских вузах страны, а реализация проекта «Волонтеры-медики» является одной из самых успешных и результативных практик в России. Депутатский корпус областной Думы в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, Советом ректоров Воронежской области и впредь будет оказывать всемерную поддержку волонтерскому движению», — сказал Владимир Нетёсов.

Добровольческая общественная организация «Волонтеры-медики» существует в России, в том числе, в нашем регионе, на протяжении 5 лет. С самого начала студенты ВГМУ им. Н.Н.Бурденко зарекомендовали себя как активные добровольцы, которые готовы работать в самых разных направлениях. Они оказывают волонтерскую помощь медицинским организациям, ведут активную просветительскую работу, обучают навыкам оказания первой помощи и занимаются профориентацией школьников.

«Студенчество — это еще и состояние души, а для молодости характерна активность, позитивный настрой, участие в различных сферах жизни. Я не удивляюсь, что наши студенты сегодня принимают активное участие в борьбе с инфекцией, — отметил Игорь Есауленко. — У нас 1119 человек из числа студентов участвуют в оказании помощи практическому здравоохранению. Это большая армия, и практическое здравоохранение без участия студентов-медиков не смогло бы решить многие вопросы, которые стоят перед ним».

На сегодняшний день студенты-медики активно помогают практическому здравоохранению, а также ведут просветительскую работу по вакцинации от COVID-19. Молодые люди помогают в 11 поликлиниках и 2 больницах Воронежа, а также работают на горячей линии департамента здравоохранения.

Фото пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

Иван Мошуров подчеркнул, что такая работа позволяет студентам еще на этапе обучения влиться в практическую работу. У ребят есть возможность поработать в одной команде с врачами и медсестрами, приобрести практический опыт, который им пригодится в профессии.

«Сегодняшние студенты не остались в стороне, а встали в один ряд с медиками. В таких условиях студенты приобретают колоссальную практику. В дальнейшем им будет проще работать на любых «фронтах» системы здравоохранения», — сказал Иван Мошуров.