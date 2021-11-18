В Воронежской области выделили около 1,3 млрд рублей на субсидии для оплаты ЖКХ

Чтобы получить субсидию, жители Воронежской области могут обратиться в МФЦ «Мои документы», а также подать документ через портал Госуслуги. Фото: архив КП

Жители Воронежской области по решению властей продолжают получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Эта мера поддержки действует на регулярной основе, а сумма, которую затрачивают на нее из облбюджета, постоянно растет. В текущем году семьям и гражданам, которые имеют невысокие доходы, субсидировали оплату жилых помещений и коммунальных услуг порядка 1,3 млрд рублей. Об этом рассказали в правительстве региона.

Там добавили, что в 2022-м на такие меры социальной поддержки в областной казне будет заложено уже более 1 млрд 800 млн рублей.

– В условиях роста платежей за жилищно-коммунальные услуги наиболее актуальна помощь в виде субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее мы предоставляем гражданам с невысоким доходом. Средний размер субсидии по области составляет 1500 рублей, – рассказали в департаменте социальной защиты области.

Фото: архив КП

Куда обратиться за получением субсидии?

Для начисления субсидии жители региона могут подать заявление и необходимые документы в любой из офисов МФЦ или направить их онлайн через портал Госуслуги.

Кто может рассчитывать на получение субсидии?

Жители нашего региона получат субсидию на оплату жилья и коммуналки, если их расходы на эти цели превышают величину, которая соответствует максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилья и коммуналки в совокупном доходе семьи:

– 22% для проживающих на территории Воронежской области граждан;

– 18% для многодетных семей;

– 15% для одиноко проживающих пенсионеров, а также для многодетных семей и одиноких матерей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума;

– 10% для одиноко проживающих пенсионеров, а также для многодетных семей и одиноких матерей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Ирина Шабанова