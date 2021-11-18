В Воронежской области выделили около 1,3 млрд рублей на субсидии для оплаты ЖКХ

Чтобы получить субсидию, жители Воронежской области могут обратиться в МФЦ «Мои документы», а также подать документ через портал Госуслуги. Фото: архив КП
Жители Воронежской области по решению властей продолжают получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Эта мера поддержки действует на регулярной основе, а сумма, которую затрачивают на нее из облбюджета, постоянно растет. В текущем году семьям и гражданам, которые имеют невысокие доходы, субсидировали оплату жилых помещений и коммунальных услуг порядка 1,3 млрд рублей. Об этом рассказали в правительстве региона.
Там добавили, что в 2022-м на такие меры социальной поддержки в областной казне будет заложено уже более 1 млрд 800 млн рублей.
– В условиях роста платежей за жилищно-коммунальные услуги наиболее актуальна помощь в виде субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее мы предоставляем гражданам с невысоким доходом. Средний размер субсидии по области составляет 1500 рублей, – рассказали в департаменте социальной защиты области.
Фото: архив КП
Куда обратиться за получением субсидии?
Для начисления субсидии жители региона могут подать заявление и необходимые документы в любой из офисов МФЦ или направить их онлайн через портал Госуслуги.
Кто может рассчитывать на получение субсидии?
Жители нашего региона получат субсидию на оплату жилья и коммуналки, если их расходы на эти цели превышают величину, которая соответствует максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилья и коммуналки в совокупном доходе семьи:
– 22% для проживающих на территории Воронежской области граждан;
– 18% для многодетных семей;
– 15% для одиноко проживающих пенсионеров, а также для многодетных семей и одиноких матерей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума;
– 10% для одиноко проживающих пенсионеров, а также для многодетных семей и одиноких матерей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.
Ирина Шабанова