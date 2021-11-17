Воронежцы несколько дней ведут переговоры с соседом, чтобы вернуть дому воду

Воды нет уже больше недели Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Больше недели нет воды в доме №14 по Фридриха Энгельса в Воронеже. Из крана течет тонкая струйка, либо нет и ее. По словам местных жителей неприятности начались 9 дней назад, когда из-за порыва трубы затопило расположенную на первом этаже пятиэтажки библиотеку имени А.П.Платонова. Тогда коммунальные службы экстренно перекрыли вентиль на стояке, питающем водой пять квартир, включая библиотеку. Место утечки оказалось между вторым и первым этажами.

- Сначала течь была капельной, что позволяло сохранить небольшой напор воды в квартирах по стояку, - пояснили в УК Центрального района, которая обслуживает пятиэтажку. - Но с 13 ноября течь усилилась, и пришлось полностью перекрыть воду.

Чтобы ликвидировать аварию, нужен доступ к трубе, но она проходит через одну из квартир, коммуникации наглухо закрыты в короб и заложены плиткой. И владелец категорически против, чтобы ломать стену.

- Согласно постановлению правительства № 354 собственники квартир в случае аварии обязаны предоставлять доступ к общедомовым трубам коммунальщикам по первому требованию, - пояснили в УК. – Но, если владелец квартиры не выполняет свои обязательства по жилищному законодательству, то единственный выход – действовать через суд. Практика по таким делам однозначная – жителя заставляют открыть коммуникации и допустить ремонтников для устранения аварии. Однако, это долгий путь, поэтому мы все-таки попытались договориться с собственников не оказывать нам противодействия.

К счастью, коммунальщикам удалось вразумить несговорчивого жильца, он пообещал допустить их в квартиру. Сейчас аварийная бригада готовит необходимые для ремонта материалы и в ближайшее время приступит к работам, сообщили в УК.