В Воронежской области на пожаре погибла женщина и пять ее детей

Сотрудники прокуратуры выясняют причины пожара, а также проверяют работу органов профилактики - мать была неблагополучной. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В среду, 17 ноября, в 6.30 жуткая трагедия случилась в селе Костово Ольховатского района на улице Центральной. Там загорелся дом, где жила многодетная семья.

- О пожаре нам сообщили в 6.38. На место ЧП выезжали пять наших сотрудников на двух машин. Огонь потушили в 7.50. Дом 7х8 метров поврежден пламенем по всей площади, рухнула крыша, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Когда огонь потушили, дом уже сгорел практически полностью. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В местной прокуратуре сообщили, что на пожаре погибла 33-летняя женщина и пятеро ее детей: две девочки 4 и 10 лет и трое мальчиков, одному было 13 лет, двое совсем крохи: 1 год и 7 месяцев и три года.

На место ЧП выехал заместитель прокурора Воронежской области Константин Кремнев. По факту пожара проводят проверку. Причины трагического ЧП выясняют. Кроме того, идет прокурорская проверка органов системы профилактики. В частности, выясняют, как их сотрудники работали с этой многодетной семьей.

По предварительным данным, ранее семья состояла на профилактическом учете, впоследствии была снята с него. Однако в ноябре 2021 года мать детей привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Напомним, почти ровно три года назад, 8 ноября 2017 года загорелся дом многодетной семьи в Эртиле. Спасти никого не смогли. Погибли 29-летний отец семейства, его 37-летняя жена и трое крох – девочки-близняшки (им было всего по два годика) и их сестренка. 9 ноября ей должно было исполниться четыре месяца.

А совсем недавно, 3 июня в селе Копанище Лискинского района в заброшенном доме рухнула бетонная плита и задавила трех мальчиков: двоим было по 12 лет, еще одному 8.