19 лет тюрьмы получил друг за заказное убийство воронежского бизнесмена, в котором по ошибке погиб его сын

Маленький и щуплый Варужан-Феликс: настолько близкий семье, что никто и подумать не мог Фото: Ирина ШАБАНОВА

Воронежский областной суд поставил точку в резонансном уголовном деле о заказном убийстве, которое произошло 24 февраля 2020 года в Рамонском районе. Жертвой киллера должен был стать 56-летний бизнесмен Самвэл С., владеющий крупным ресторанным комплексом, но по трагической случайности погиб его младший сын. Заказчиком преступления оказался близкий друг семьи 52-летний Варужан И. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Также приговор выносили его пособнику 46-летнему Вячеславу Б., который и нашел киллера. Он получил 10 лет колонии общего режима. Третьему участнику процесса – решившему «подкалымить» водителю машины, на которой приехал убийца на место преступления назначили штраф в 100 тысяч рублей. Как пояснили в суде, он провел несколько месяцев в СИЗО, поэтому свой срок он уже отбыл.

Вину свою он так и не признал в отличие от других участников этого зверства Фото: Ирина ШАБАНОВА

Варужан И. или Феликс, как его привыкли называть, – московский бизнесмен, богатый и влиятельный, владелец сети заправок в столице, а также гостиницы в Армении, знавший семью убитого не одно десятилетие, отказался признавать свою вину. Однако суд установил – именно он стал заказчиком кровавого зверства из-за своего долга в 2 млн долларов в США. Еще в 2016 году Феликс предложил своему воронежскому другу Самвэлу С. вложиться в расширение бизнеса. Друг ссудил ему средства еще как минимум на три автозаправки. Однако назад денег так и не получил и в компаньоны Феликс брать его не торопился. Вот и решил убрать, зверски, как конкурента или врага.

Только вот киллер просчитался и по ошибке застрелил ни в чем не повинного 23-летнего парня, который вот-вот должен был сыграть свадьбу. Суд установил, что киллер-москвич приехал к даче бизнесмена в СНТ «Политехник» в Чертовицах около 7 утра. Его привез 55-летний знакомый на микроавтобусе. Остановив транспорт в лесополосе, исполнитель отправился к дому жертвы. Увидев выезжающий с территории автомобиль, он практически вплотную подошел к нему и не менее шести раз выстрелил из пистолета. Вот только мишенью оказался младший сын предпринимателя, который одолжил машину отца и на ней поехал на встречу с невестой. А киллер как ни в чем не бывало выкинул куртку и оружие в близлежащем лесу (при этом потеряв перчатку), сел в ожидавший его микроавтобус и уехал в Москву. Именно по ним потом силовики и нашли наемника – 61-летнего москвича Григория Ш. Его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в Рамонском райсуде. В июле 2021 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Отец в этот день внезапно уехал по делам в Краснодар, а машину его взял младший сын

Посредником между Варужаном-Феликсом стал 46-летний Вячеслав Безин, которого помог ему найти некий армянский авторитет Марат М. Он до сих пор находится в федеральном розыске, скрываясь от правосудия в Армении.

Как ранее на суде рассказывали свидетели, Феликс задумал убийство Самвэла С. задолго до трагедии. Он приезжал к семье в гости, бывал в их загородном доме и на даче, ходил на охоту с "братом", которого решил заказать. У него было несколько месяцев, чтобы отказаться от этой идеи, но он не отказался. Наоборот, накануне расправы позвонил и пригласил в Сочи покататься на лыжах. Самвэл теперь уверен: он проверял, будет ли жертва дома...

Сюжетов заказных убийств по фильмам и книгам мы знаем немало. Как правило, отрицательный герой принимает такое решение из-за денег или наследства, из-за дележки территории с «неместными» или из-за конкуренции в бизнесе. Но эта история потрясла своим неожиданным поворотом. Как все это могло случиться? Как могли деньги, какими бы они большими не были, толкнуть человека на предательство близких людей? Этого не может понять ни семья погибшего, ни все остальные. Подробности этой жуткой истории читайте в нашем предыдущем материале.