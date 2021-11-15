В Воронеже появилась скамейка из ... полиэтиленовых пакетов и сметенного с улицы песка

Фото с сайта управления экологии Воронежа

В воронежском сквере Ученых (напротив главного корпуса ВГУ) появилась скамейка из вторичного материала. Ее установили 15 ноября во Всемирный день рециклинга или по-другому – день вторичной переработки, который отмечается с 1997 года.

В рамках внедрения системы раздельного сбора отходов в Воронеже закупили и установили в парках и скверах, а также на городских магистралях 228 комплектов металлических урн для сбора бумаги, пластика, стекла, алюминия и пищевых отходов.

"КОГДА Б ВЫ ЗНАЛИ, ИЗ КАКОГО СОРА..."

В этом году мэрия приобрела еще 86 комплектов таких урн, но произведенных уже из вторичных ресурсов. Первый комплект из четырех урн вместе с лавочкой установили сегодня в сквере Ученых – в качестве эксперимента в применении парковой мебели из вторичного сырья.

По словам чиновников, деревянные скамейки, при всем их удобстве и уникальности, не так долговечны, как выполненные из вторичного сырья. Экспериментальная лавочка очень прочная и тяжелая – ее вес около 140 килограмм. А материал не боится перепада температур и сырости, не ржавеет и не гниет, уверяют в городском управлении экологии.

- Парковая мебель нового образца создана из вторичного переработанного полиэтилена и очищенного песка, которые под воздействием высоких температур и давления подвергаются плавлению и прессуются. Для изготовления изделий используется очищенный вторичный полиэтилен высокого и низкого давления. В жизни – это различные пакеты и стрейчпленка, упаковка кормов для животных и многое другое, - рассказали в управлении экологии.

На производство такой скамейки длиной два метра уходит 3-4 тысячи обычных бытовых использованных пакетов и очищенный переработанный песок, даже ранее сметенный с городских улиц.