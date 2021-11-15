Tele2 ускорила мобильный интернет в Воронежской области

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За третий квартал текущего года оператор построил в регионе новые базовые станции, улучшил покрытие на трассах, а также модернизировал сеть в двадцать одном районе области и столице региона.

Tele2 продолжает расширять территорию покрытия в Воронежской области и повышать качество мобильного интернета. Оператор установил новые базовые станции и оснастил действующие объекты связи дополнительным оборудованием, которое позволило обеспечить бесперебойную работу даже при стабильно высоких нагрузках.

За третий квартал 2021 года специалисты технической дирекции Tele2 оптимизировали сетевую инфраструктуру в Аннинском, Богучарском, Борисоглебском, Бутурлиновском, Воробьевском, Калачеевском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Новоусманском, Ольховатском, Острогожском, Павловском, Панинском, Петропавловском, Поворинском, Рамонском, Россошанском, Семилукском, Таловском и Хохольском районах, а также в столице региона – Воронеже. В общей сложности за этот период было модернизировано порядка 10% объектов связи. В настоящее время все они оснащены технологией четвертого поколения.

Оператор усилил сеть новыми объектами связи 4G/3G/2G в Воронеже и Нововоронеже, в Аннинском, Богучарском, Борисоглебском, Воробьевском, Калачеевском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Новоусманском, Ольховатском, Острогожском, Павловском, Семилукском, Петропавловском и Рамонском районах. Кроме этого, Tele2 усилила покрытие вдоль крупной транспортной магистрали М-4, а также дорог местного значения.

Для того чтобы клиенты оператора могли оперативно отслеживать улучшения качества связи, компания запустила сайт, где в режиме реального времени транслируются все изменения в работе сети.

Александр Гречишников, технический директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Меняется поведение и потребности людей, сегодня аудитория становится все более цифровой. Клиенты намного чаще используют мобильный интернет для работы, учебы, досуга и решения важных социальных вопросов. Все эти факторы закономерно создают дополнительную нагрузку на сеть. Поэтому мы своевременно анализируем поведенческую модель data-пользователей, учитываем особенности сезонных пиковых значений и развиваем сеть, прогнозируя все возможные сценарии. Благодаря проведенным работам клиенты Tele2 смогут пользоваться качественными услугами связи по всей Воронежской области».