На Большой Воронежской экотропе нашли старинный рыбацкий колодец

Фото со страницы "Большая Воронежская экологическая тропа" в соцсети "Вконтакте"

В эти дни на маршруте Большой Воронежской экологической тропы продолжается расчистка участка от Чертовиц до Рамони. К сожалению, часть дорожки вдоль старицы реки Воронеж разбили квадроциклисты. Поэтому автор проекта Алексей Саниев решил проложить новую тропу выше по склону.

- Утром изучали этот участок, изобилующий уникальными памятниками истории, - рассказал Алексей. - На вершине склона находится курганный могильник славянского времени. К сожалению, все курганы со следами разграблений, кто-то постоянно роется в могильных насыпях в поисках артефактов. Памятник почти уничтожен грабителями.

Есть здесь и «сарматское святилище» периода раннего железного века. Памятник превосходно сохранился. Это особенно заметно осенью, когда листва открывает обзор на архитектуру культовой площадки, огороженный валом квадрат, перемычки через неглубокий ров, граница двух миров в представлении древних кочевников.

Колодец. Фото со страницы "Большая Воронежская экологическая тропа" в соцсети "Вконтакте"

- Этот памятник находится в живописном месте на вершине склона в узкой части широкого мыса над поймой реки, как бы отделяя мыс от плато. Вид отсюда в степную эпоху был потрясающий! – продолжает Алексей Саниев. - В развитых странах подобные объекты вызывают живой интерес в научных кругах и в массах просвещенной общественности. Здесь же они никому не интересны, кроме археологов, разрезавших вал шурфом, да так и не убравших за собой следы исследования.

Напротив площадки на другой стороне балки находится известное Животиновское городище. Оно больше всего пострадало от рук черных копателей, которые в охоте за артефактами уничтожают целые археологические комплексы.

Волонтеры начали расчистку от Райской поляны, где в старице реки Воронеж даже жарким летом вода остается студеной из-за родников, бьющих снизу. На пути воронежцев встретился старый рыбацкий колодец, которому не менее 40 лет.

- Прошли с бензопилой почти весь намеченный участок тропы, - говорит Алексей. - Убрали валежник, разобрали буреломы. Далее обновим навигацию и составим подробный трек, который не записан до сих пор только по причине изменений нитки маршрута. В окрестностях Воронежа для меня нет более волшебного, умиротворяющего и таинственного места, чем этот путь вдоль старицы Воронежа. Путь, наполненный историей 50 веков, в каждом мотиве которого зашифровано слово Воронеж. Черная ольха, отражается в тёмных водах на фоне голубого неба. Тишина. Покой. Вечность.