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Общество12 ноября 2021 15:00

Воронежцы-миллениалы путешествуют чаще всех – исследование big data Tele2

Компания с помощью технологий big data составил портрет и изучил поведение внутреннего туриста
Источник:kp.ru
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Чаще всего с апреля по октябрь по стране путешествовали клиенты компании от 30 до 40 лет. Длительность отдыха у воронежцев составила в середине лета 10 дней.

Data scientists Tele2 изучили группу абонентов из Воронежской области, которые путешествовали по российским регионам с апреля по октябрь 2021 года. Наиболее активными оказались клиенты в возрасте от 30 до 40 лет (миллениалы, или поколение Y) – 41% от общего числа туристов. На абонентов от 40 до 50 лет приходится 21% всех путешественников. На третьем месте по туристической активности – воронежцы в возрасте от 20 до 30 лет с результатом 18%. Реже путешествуют абоненты от 50 до 60 лет – их доля равна 11%. И лишь 7% составляют туристы старше 60 лет.

По данным Tele2, женщины из Воронежа и области отправляются в поездки чаще мужчин – 52% против 48%. Средняя длительность отдыха воронежцев в июле, на который приходится пик отпускного сезона, составляет 10 дней. Реже всего жители Воронежской области отдыхали в апреле, но при этом провели на отдыхе больше всего времени – 14 дней.

Наиболее популярными отпускными направлениям клиентов Tele2 из Воронежа традиционно стали южные регионы, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Помимо этого, туристы проявляли интерес к Белгородской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областям.

БИЗНЕС-ПРЕСС