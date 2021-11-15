ПОСЛЕ ТРАВМЫ: как вернуть свободу движений быстро и правильно?

Антигравитационная беговая дорожка AlterG Фото: Степан КОРЧАГИН

Получить травму может каждый. Для большинства из нас переломы, вывихи, повреждения связок или ушибы – катастрофа. Современная жизнь не останавливается и не ждет, поэтому быстрое восстановление и возвращение к привычному ритму имеет огромное значение.

Для максимально возможного восстановления функции поврежденной конечности требуется грамотно построенная программа, учитывающая особенности повреждения, степень функциональных нарушений и общее состояние организма.

В работе Центра культуры здоровья «Олимп Пять» можно выделить две особенности: с одной стороны – комплексность воздействия на пациента современными высокотехнологичными методиками, с другой – индивидуальный подход. Команда специалистов центра (врачи, инструкторы ЛФК, массажисты, мануальные терапевты и т.д.) разрабатывает и применяет индивидуальные программы восстановительного лечения.

Отделения ЛФК и физиотерапии «Олимпа Пять» оснащены инновационным оборудованием, в большинстве своем не имеющим аналогов в Воронежской области.

Антигравитационная беговая дорожка AlterG M320 (США) может использоваться для восстановления пациентов, имеющих различные заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, перенесших травмы или операции. Технология направленного давления воздуха уменьшает нагрузку на суставы и позвоночник, но мышцы работают в обычном режиме, как при реальном беге.

Комплекс тренажеров DST 8000 для восстановления функции ходьбы Фото: Степан КОРЧАГИН

Комплекс тренажеров DST 8000 (Израиль) сочетает в себе лестницу, наклонный пандус и брусья для восстановления навыков ходьбы. Эффективен для пациентов после сосудистых катастроф (инфаркта и инсульта) и после эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов.

Тренажер с функциональной электростимуляцией и биологической обратной связью для лечения опорно-двигательного аппарата RT 200 (США) используется для увеличения подвижности в суставах конечностей, профилактики мышечной атрофии, гипотонии, гипокинезии. Применяется в программах травматологической и ортопедической восстановительной терапии, при хронических заболеваниях суставов, головного мозга и позвоночника.

тренажер RT 200 для лечения опорно-двигательного аппарата Фото: Степан КОРЧАГИН

При восстановлении пациентов с патологией суставов верхних и нижних конечностей специалисты «Олимпа Пять» используют широкую линейку тренажеров Kinetec для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки).

Инновационный тренажер для механотерапии Kinetec Centura незаменим для проведения пассивной разработки плечевого и локтевого суставов в большом диапазоне движений. Особенностью Kinetec Centura является наличие визуальной системы биологической обратной связи (т.е. процесс можно контролировать и корректировать). Функция определения максимально возможной амплитуды движения для конкретного пациента обеспечивает комфорт и безопасность.

Kinetec Spectra Knee CPM, разработанный с учетом анатомических особенностей нижних конечностей, применяется для восстановления функций тазобедренного и коленного суставов. Имеет 16 индивидуальных программ, которые позволяют адаптировать тренажер под возможности каждого пациента.

Kinetec Maestra Hand and wrist CPM предназначен для разработки лучезапястного сустава и суставов пальцев. Регулировка под размер кисти позволяет использовать этот тренажер с учетом индивидуальных параметров пациента.

В зависимости от возраста, наличия противопоказаний, общего состояния и особенностей каждого пациента опытные специалисты «Олимпа Пять» составят персональную программу восстановления.

Так, например, классическая схема восстановления после тотального эндопротезирования коленного сустава - это грамотно продуманное сочетание кинезиотерапии (ЛФК), аппаратной физиотерапии, массажа и бальнеопроцедур.

Кинезиотерапия представлена индивидуальными занятиями под контролем врача или инструктора, в том числе – с использованием инновационных тренажеров:

– Rеdcord (Норвегия) – уникальная подвесная система для кинезиотерапии с разгрузкой веса (возможно использование в раннем послеоперационном периоде);

– Thera-trainer tigo (Германия) – дает возможность проводить тренировки не только активным методом (при помощи сокращения мышц), но и пассивным (с помощью мотора);

– Kinetec (Франция) для разработки суставов нижних конечностей и предотвращение развитие тугоподвижности;

– антигравитационная дорожка AlterG Anti-Gravity Treadmill (США).

По показаниям применяется аппаратная физиотерапия:

– магнитотерапия BTL;

– лазеротерапия MLS и HIRO TT;

– возможности физиотерапевтического комбайна Combi 400 V (электротерапия + вакуумное наложение электродов, ультразвуковая терапия);

– ударно-волновая терапия Duolith;

– локальная криотерапия Cryoflow.

В позднем восстановительном периоде (6-8 недель после операции) назначается бальнеотерапия (например, подводный душ-массаж, кислородные ванны).

Дополнительно применяется кинезиотейпирование (использование эластичных тейпов, фиксирующихся определенным образом на коже пациента) для уменьшения отеков и болевых ощущений, улучшения крово- и лимфообращения в оперированной конечности.

Маргарита Муратова,

врач ЛФК, травматолог-ортопед

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