Воронежцы жалеют о потере исторических дверей в отремонтированной сталинке

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В Воронеже в очередной раз столкнулись мнения горожан и чиновников на почве архитектуры. Воронежцы обратили внимание на то, что после капитального ремонта фасада сталинки на улице Героев Стратосферы,11 «родные» деревянные, фактурные советские входные двери заменили на безликие металлические.

- Похоже мы с вами потеряли последние(или предпоследние) красивые, индивидуальные, неплохо сохранившиеся, с фурнитурой и деталями, подлинные, советские двери. Может я не прав, и кто-то знает, что они не отправились на свалку? – такое сообщение оставил один из горожан в паблике «ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ» в соцсети «Вконтакте».

Многие комментаторы согласились, что с заменой дверей четыехэтажка потеряла индивидуальность и колорит прошлой эпохи.

Однако в Фонде капремонта области это мнение не поддержали. Чиновники рассказали, что с момента постройки в 1939 году сталинка ни разу капитально не ремонтировалась:

- Протекающая крыша, ржавые трубы и неэффективная система отопления приносили жителям дискомфорт и дополнительные расходы. Благодаря региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов здание не только получило новые инженерные коммуникации, но и преобразилось внешне.

Часть жильцов также не видит в замене дверей криминала и находит в капремонте больше преимуществ, чем недостатков:

– Наш дом давно нуждался в капитальном ремонте. Фасад имел неприглядный вид. Старая штукатурка во многих местах потрескалась и просто отвалилась, – рассказала старшая по дому Нина Дунаева. – После капитального ремонта фасада дом помолодел. Восстановлены элементы архитектурного декора, которыми украшены многие дома на этой улице. Рустовка, карнизы и розетки со временем разрушились, а теперь все выглядит так, будто дом только что построили. К тому же у нас провели укрепление фундамента. Так что дом теперь еще лет сто простоит.

Рабочие восстановили балконы, деревянные оконные блоки заменили на современные стеклопакеты, а на входной группе установили доводчики, чтобы сохранять тепло в подъезде. Отреставрировали ступени и декоративные ограждения.

В Фонде капремонта уточнили, что проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту утверждается общим собранием собственников.

- Если большинство собственников сочло необходимым установить металлические двери на входных группах, значит они считают такой вариант более комфортным, эстетичным и безопасным, - сообщил начальник отдела общественных связей и информационных технологий Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Василий Смольянов.

Кроме того, по словам представителя ФКР, сталинка не является объектом культурного наследия и ни один ее конструктивный элемент не охраняется государством. А, значит, жильцы вправе сами решать, как будет выглядеть фасад.