По единому стандарту качества

Фото dsk.vrn.ru

В рамках спецпроекта федерального профильного издания «Строительная газета» 12.11.2021 года вышло приложение «Развитие регионов: Воронежская область», в котором воронежский ДСК отмечен как лидер областного строительного рынка.

Сегодня в составе воронежской группы компаний (ГК) ДСК — 10 застройщиков с общей численностью работников порядка 4 тыс. человек, - отмечает издание. Помимо этого, в крупный региональный стройхолдинг входят заводы: крупнопанельного домостроения, деревообрабатывающий, асфальтобетонный, газосиликатных блоков.

На протяжении многих лет ДСК прочно удерживает в Воронежской области лидерство по общегодовому объему ввода жилья: с момента основания в 1968 году и по настоящее время ДСК ввел в эксплуатацию 11 млн жилых квадратных метров. Сейчас ГК реализует 15 девелоперских проектов на территории Воронежа и в ближайшем пригороде. При этом земельный банк для перспективной застройки составляет более 600 га.

Основной профиль деятельности ДСК — организация квартальной и микрорайонной жилой застройки с комплексным вводом объектов инженерной и социальной инфраструктур, создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской среды. В строительстве используются технологии панельного, каркасного, монолитного и кирпичного домостроения.

В прошлом году застройщик успешно завершил возведение жилого комплекса «Московский квартал» на почти 500 тыс. «квадратов». Кроме домов, здесь были построены школа, детский сад, многоуровневый паркинг, православный храм, торговый центр «Воронежский» и бизнес-центр «Столль», благоустроены зоны отдыха, прогулочные аллеи и бульвары. Благодаря яркой архитектуре фасадов ЖК стал визитной карточкой — «северными воротами» столицы Черноземья.

В «южном направлении» ДСК ведет активную застройку в микрорайоне Шилово — ЖК «Ласточкино». На востоке города реализует крупный жилой проект «Черемушки». На намывной территории на берегу воронежского водохранилища ГК возводит ЖК «Лазурный».

Помимо освоения новых площадок, ДСК участвует в муниципальных программах по развитию застроенных территорий, помогая городу эффективно решать проблему переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. В настоящее время реализуется два таких проекта: «Ленинградский квартал» и «Крымский квартал».

Эти и другие проекты осуществляются в рамках единого стандарта качества жизни, включающего наличие школ и детских садов, медицинских и физкультурно-оздоровительных комплексов, удобных транспортных развязок и т. д. В новых микрорайонах создается инфраструктура, действительно способная обеспечить человеку комфортное проживание.

Еще одна тенденция последних лет — использование земель бывших промышленных зон. ДСК осваивает территории бывшего завода «Сельмаш» и макаронной фабрики, где активно строятся новые ЖК «Современник» и «Европейский». В первом застройщик совместно с АО «Банк ДОМ.РФ» построил первый в России региональный арендный дом площадью 7,7 тыс. кв. м. Это не только первый арендный дом, построенный за пределами Москвы, но и пилотный проект льготной аренды «ДОМ.РФ»: 41 квартира из 165 сдается отдельным категориям граждан на специальных условиях.

В данный момент существенные производственные и трудовые ресурсы ДСК направлены на возведение сложнейшего медицинского объекта — хирургического корпуса Воронежского областного онкологического диспансера. Новое медучреждение площадью порядка 34 тыс. «квадратов» рассчитано на 340 коек. Монолитное здание прямоугольной формы будет иметь переменную этажность от трех до девяти этажей. Сейчас завершается монтаж объекта, после чего строители приступят к внутренней отделке. Полностью медцентр будет готов не позднее 1 июня 2023 года.

Кстати:

ГК ДСК выступает постоянным партнером муниципальных и региональных властей в части реализации государственных программ: — принимает участие в обеспечении жильем детей-сирот; — занимается переселением граждан из ветхого и аварийного жилья; — реализует проекты, направленные на обеспечение Воронежской области социальными объектами. Только за последние пять лет ДСК возвел 4 общеобразовательные школы, 11 детских дошкольных учреждений, поликлинику. Все объекты реализованы по проектам, рекомендованным Минстроем РФ для повторного применения.

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