Последние новости Воронежа на 12 ноября 2021 года: открытие торговых объектов и обязательная система QR-кодов

Сейчас на лечении находятся 39 564 пациента, из них госпитализированы 5 484. Фото: Максим ГОРОХОВ

С 13 ноября в регионе возобновят работу кафе и рестораны, учреждения культуры, спорта, фитнес-центры и непродовольственные магазины. Чтобы их посетить, воронежцам потребуется предъявить QR-код, сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном коронавирусе.

И.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Фуфаева рассказала, что ситуация с ковидом стабилизировалась. После двухнедельных выходных уровень заболеваемости в регионе снизился, однако ежедневный прирост по-прежнему остается выше среднероссийского. Во время каникул на 34% уменьшилось число зараженных среди детей, а вот среди людей старше 65 лет, наоборот, выросло на 28%.

Воронежский ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена этой осени. Чаще всего среди мальчиков встречается Артем. За ним идут Максим, Иван, Михаил, Матвей, Дмитрий, Александр и Кирилл. Среди востребованных девичьих имен оказались Полина, Мария, София, Варвара, Алиса, Анна, Александра, Ксения и Анастасия. Наиболее редкими стали Эмир и Мелисса. Всего в роддомах Воронежской области с начала осень появилось на свет 2947 малышей.

В Воронежской области четырехлетние брат и сестра насмерть отравились грибами. Трагедия произошла в поселке Давыдовка Лискинского района. Мать двойняшек тоже попала в реанимацию. Сотрудники регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» (предусматривает до четырех лет лишения свободы).

В центре Воронежа закроют филиал МФЦ. С 17 ноября «Мои Документы» в торговом центре «Европа» перестанут принимать горожан. Тем, кто уже подал заявления, документы выдадут в филиале на улице Дружинников, 3б. Кроме того, многие услуги МФЦ можно получить онлайн. Для этого достаточно зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги».