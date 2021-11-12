На Нововоронежской АЭС выбрали лучших молодых работников, специалистов и наставников года

Фото: Романа Пышкина. Фото: другой источник.

На Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) прошел конкурс «Энергия молодых», где были определены лучшие молодые работники, специалисты и руководители молодых работников. Участие в нем приняли 24 атомщика.

После рассмотрения экспертной комиссией анкет участников в финал вышли 8 человек. На открытом заседании конкурсанты выступили с презентацией о себе и своих достижениях за прошедший год. Доклады принимало жюри конкурса под председательством директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова.

- Конкурс на атомной станции проводится с 2019 года. За это время удалось выявить много талантливых специалистов, дать им возможность для самореализации, повышения профессиональных навыков, карьерного роста, – сказал директор НВ АЭС Владимир Поваров.

При определении лучших члены жюри руководствовались заданными критериями: производственная, общественная и спортивная деятельность, работа над проектами, наличие научных публикаций и др.

В номинации «Восходящая звезда», в которой свои силы пробовали работники в возрасте до 30 лет со стажем работы на НВ АЭС до трех лет, победил инженер отдела информационно-коммуникационных технологий Кирилл Виткалов.

В номинации «Молодой лидер», где к участию приглашались все работники до 35 лет, сразу два первых места – у ведущего инженера по управлению реактором Сергея Яурова и начальника смены блока Александра Тихонова.

В номинации «Лидер в развитии молодежи» лучшим признан заместитель начальника отдела информационно-коммуникационных технологий Алексей Буравцов.

Все призеры и победители получили дипломы и памятные подарки, а также материальное поощрение. Работники, занявшие первые места, будут представлять Нововоронежскую АЭС на следующем, дивизиональном, этапе конкурса «Энергия молодых», где за звание лучших поборются представители всех предприятий электроэнергетического дивизиона.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.