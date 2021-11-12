Сбер вместе с Wylsacom открыли первый флагманский офис нового формата в Воронеже

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Сбер открыл первый офис нового формата в Воронеже на ул. Кольцовская, д. 46. Распаковку флагманского офиса провел популярный блогер Wylsacom. Он провел тест-драйв всех технологичных сервисов и цифровых устройств. Увидеть как это происходило можно на сайте Сбер ТВ – https://sbertv.ru/?video=r9k8NV

Новый филиал банка – это пространство, в котором посетители получают уникальный пользовательский опыт, объединяющий лучшие практики онлайн- и офлайн-форматов работы с клиентом.

В новом филиале можно получить как классические банковские услуги, так и протестировать сервисы экосистемы Сбера. Сбер трансформировал систему взаимодействия с клиентом. Пространство стало открытым и безбарьерным. Услуги можно получить в любом удобном для клиента месте офиса. Сотрудники работают с планшетами, а все кассовые операции выполняет электронный кассир. В офисе есть несколько детских уголков, место для отдыха и кофейня. Для блогеров во флагмане создано специальное пространство со всей необходимой техникой для ведения стримов, а также студия звукозаписи.

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В офисе реализовано phygital-пространство, где клиенты могут протестировать СберБокс, СберПортал, оформить и активировать подписку на СберПрайм+, получить другие продукты экосистемы Сбера. Представлена хедлайнерская линейка смартфонов от Samsung, а в начале 2022 года будут доступны телевизоры с новой операционной системой Сбера «Салют ТВ».

Биометрия сделала возможным обслуживание без паспорта. Банкоматы сочетают в себе современный дизайн, материалы и технологии, интуитивно понятную эргономику. Их форма напоминает смартфон, а интерфейс — уже хорошо знакомые мобильные приложения Сбера. Снять наличность можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника или по улыбке — на банкомате доступна система распознавания лиц.

Флагманский филиал создавался в рамках стратегии ESG. Были использованы преимущественно эко-материалы, внедрено безбумажное обслуживание клиентов. В наполнении помещений — стена из живых растений, мебель из природных материалов, энергосберегающие устройства, контейнеры для раздельного сбора мусора.

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Денис Скребец, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка - управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Сейчас с маркетинговыми инструментами, Big Data, фокус-группами достаточно легко дать людям то, что они ожидают. Мы же стремимся предвосхищать ожидания наших клиентов и новый офис как раз и станет тем местом, где это будет возможно. В его стенах можно получить не только классические банковские услуги и уже знакомые многим сервисы экосистемы Сбера, но и освоить новые технологии, проводить деловые и дружеские встречи, совершать покупки и многое другое из того, что раньше было невозможно в обычном банковском офисе, в том числе записать подкаст, песню или ролик для youtube».

Для первых посетителей офиса Сбер приготовил специальную викторину - https://сберквиз.рф. Правильно ответившие на все вопросы участники смогут получить подарки от банка – промокоды на скидку от СберМегаМаркета и СБЕР ЕАПТЕКА, а также промокоды на подписку SberZvuk и СберЗдоровье. Первые 100 человек успешно прошедших квиз получат подписку на СберПрайм, а 180-й участник, выполнивший все задания, получит специальный подарок от Wylsacom – SberPortal. Акция продлится до 12 декабря. Количество призов ограничено.