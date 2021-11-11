В Воронежской области с 13 ноября начнут работать общепит и фитнес-центры

Фото – Правительство Воронежской области

С 13 ноября в Воронежской области откроются объекты общественного питания, культуры, спорта, оздоровительные учреждения, фитнесс-центры и непродовольственные магазины. Такое решение приняли на заседании регионального оперштаба в четверг, 11 ноября.

Посетить все эти учреждения можно будет только предъявив QR-код, сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном коронавирусе.

С предложением возобновить работу ряда общественных объектов при соблюдении определенных условий выступил перед присутствующими губернатор Александр Гусев. Он отметил, что на протяжении последних трех недель в области снизилось число болеющих ковидом. Количество госпитализаций пациентов уменьшилось почти на 2 тысячи, что говорит об устойчивой тенденции.

В полной мере система QR-кодов заработает также во всех торговых центрах области.

– Сейчас нужно сделать упор на проверку соблюдения требования наличия QR-кодов при посещении объектов, открыть которые мы разрешили для лиц, прошедших вакцинацию, либо переболевших или имеющих противопоказания. Прошу начать с субботы, и именно с тех объектов, которые открылись досрочно. Важно не создавать неудобства людям, которые придут в торговые центры, потому что проходимость высокая. Мы не должны допустить очередей перед проверкой, и на входе должны быть сотрудники, которые отвечают за торговлю в том или ином магазине, — подчеркнул Александр Гусев.