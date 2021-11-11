Нововоронежская АЭС: юный нововоронежец Артур Мишунькин стал соведущим нового проекта на федеральном телевидении

Фото Фонд «АТР АЭС»

Лауреат III Международного конкурса «Атомный Пегасик» в номинации «Лучший актер страны Росатом», житель города-спутника Нововоронежской АЭС Артур Мишунькин принял участие в телевизионном проекте «Мои университеты. Будущее за настоящим» на телеканале НТВ.

Приглашение стать соведущим программы юноша получил от продюсера телепроекта, актера Сергея Майорова, с которым летом 2021 года во время «Литературной смены» конкурса «Атомный Пегасик» в Санкт-Петербурге сыграл в спектакле «Урок. Достоевский».

Для съемок передачи Артур и Сергей отправились во Владивосток, чтобы рассказать о лучших учебных заведениях города, их традициях, уникальных факультетах, специализациях и педагогах.

В съемках документального цикла передач о выдающихся и передовых вузах страны также приняли участие и другие лауреаты «Атомного Пегасика»: Полина Овцына из Заречного Свердловской области и Егор Шихарев из Москвы.

«То, как юные актеры проявили себя на репетициях и премьере спектакля –высочайший уровень организованности, воспитанности и, не боюсь этого слова, профессиональной подготовки. Теперь способности «атомных» ребят смогут оценить и телезрители канала НТВ», – рассказал Сергей Майоров.

«Юные таланты из городов расположения атомных электростанций, благодаря участию в конкурсах Фонда «АТР АЭС»* получают новые знания и невероятный опыт от лучших педагогов страны и ведущих деятелей искусства. Зачастую, это помогает найти им свой творческий путь и определиться с профессией», – отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС, председатель Фонда «АТР АЭС» Николай Нетяга.

Первый выпуск программы «Мои университеты. Будущее за настоящим» выйдет на телеканале НТВ 12 ноября в 9.00 по мск времени – в нем в качестве соведущего выступит Артур Мишунькин из Нововоронежа. 19 ноября в 9.00 смотрите выпуск с участием Егора Шихарева из Москвы, а 3 декабря в 9.00 эфир с Полиной Овцыной из города Заречный Свердловской области.

*Фонд «АТР АЭС» – Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» – создан с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого стандарта уровня благополучия и экологической комфортности проживания для жителей территорий, информирование населения о безопасной работе действующих российских атомных станций.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС