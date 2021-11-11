Последние новости Воронежа на 11 ноября 2021 года: открытие торговых центров и общепита, новый ковидный центр

Для приема пациентов с подозрением на ковид переоборудовали детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №33 Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже возобновили работу крупные торговые центры. Речь идет о «Московском проспекте», «Граде» и «Центре Галереи Чижова». Торговые точки открылись, несмотря на запреты оперштаба. Такая ситуация возникла из-за правовой коллизии. Дело в том, что режим нерабочих дней в области действовал до 7 ноября. Затем, по поручению президента, регионы имели право самостоятельно решить: необходимо ли им продлить локдаун. В Воронежской области решили этого не делать. Но и указа губернатора с ограничениями после минувшего заседания оперштаба власти так и не выпустили. Соответственно, бизнесмены не нарушили никаких правовых норм.

Примеру владельцев торговых центров последовали и хозяева ресторанов и кафе. Они начнут работать с 11 ноября, войти можно будет только по QR-кодам (или заменяющему их документам – оригиналу сертификата о прививке). Функционирование общепита продолжится по ранее установленному графику: они будут открыты до 21 часа.

В Воронеже заработал второй Центр первичного осмотра пациентов с подозрением на ковид. Под эти нужды переоборудовали детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №33 (бульвар Победы, 17б). Воронежцев в новом центре принимают 12 врачей, 16 медсестер и четыре лаборанта, прошедшие обучение по диагностике и лечению коронавируса. Обратиться сюда могут все воронежцы, имеющие высокую температуру, слабость, одышку, боли в груди, а также жители, которые по каким-либо причинам не смогли обратиться в поликлинику. Центр работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Желательно предварительно записаться на прием - по телефону +7 (950) 754-03-57.

Синоптики рассказали, когда в Воронеже установится снежная погода. По данным специалистов, 15 ноября совпадет низкая температура и достаточное количество осадков, поэтому снег покроет землю. Впрочем, совсем уж сильных морозов пока ожидать не стоит. Что касается ближайших дней, горожан ждет потепление до конца недели.

С 10 ноября Воронежский театр кукол возглавила Любовь Пристинская. Ее назначили на должность директора после увольнения Владимира Сафонова, который проработал на этой должности более 20 лет. Любовь Михайловна трудится в сфере культуры 23 года, до нового назначения была директором Платоновского фестиваля (с 2014-го).