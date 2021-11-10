Крупные воронежские ТЦ открыли магазины из-за нерасторопности властей

QR-коды для посещения ГЧ пока не обязательны Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже 10 ноября заработали крупные торгового-развлекательные центры «Московский проспект», «Град» и «Центр галереи Чижова», несмотря на введенные на последнем оперштабе ограничения. Согласно решению от 4 ноября, на этой неделе объекты розничной торговли, расположенные в ТРЦ, не должны принимать посетителей. Однако возникла коллизия – указ губернатора, четко регламентирующий эту задачу, так и не был выпущен.

А УКАЗА НЕТ

Режим нерабочих дней в Воронежской области действовал до 7 ноября. Затем, по поручению президента РФ Владимира Путина, регионы имели право самостоятельно решить вопрос, необходимо ли им продлить локдаун. Соседняя, Курская область, и ряд других субъектов нерабочие дни продлили. В Воронежской области решили этого не делать, но и не подтвердили это документально – после минувшего заседания оперштаба указ губернатора так и не выпустили. Поэтому, торговые центры имели право открыть торговые точки, ведь законодательно их никто не сдерживал. Соответственно, в этом случае никаких штрафных санкций на них не наложишь – правонарушения то нет.

РАБОТАЮТ С СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

Утром 10 ноября в «Галерее Чижова» более 400 точек начали работать в прежнем режиме. Там пояснили, что при этом на входе соблюдается масочный режим и измерение температуры. А вот QR-коды для посещения ТЦ пока не обязательны.

В свою очередь бизнесмен Евгений Хамин, которому принадлежат торговые центры «Град» и «Московский проспект», рассказал в телеграм-канале как будут функционировать эти объекты. Он также заверил, что сохранятся все ранее примененные меры безопасности: масочный режим, социальная дистанция, термометрия на входе, дезинфекция, а также обеззараживание и рециркуляция воздуха. Фудкорт останется закрытым, работа общепита продлится до 21:00, а посадка в кинотеатрах будет не более 50%.

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Днем ранее, 9 ноября, в телеграме облправительства появилась информация, что в регионе в торговых центрах и организациях сферы услуг действует система QR-кодов. Однако, как пояснили в пресс-службе, все ждут решения оперативного штаба, которое состоится завтра, 11 ноября, и последующего указа губернатора. Официально ее пока не ввели.

Представители бизнес-сообщества уже обращались к властям с просьбой дать возможность работать и выразили готовность перейти на систему QR-кодов. Но для этого тоже потребуется время.

В департаменте предпринимательства и торговли области нам рассказали, что переход не может быть быстрым, поскольку в торговые центры для охранников необходимо закупить специальное оборудование – планшеты для считывания кодов. Кто-то из владельцев ТЦ уже этим озаботился (например, в «Граде» спрашивают QR-коды у посетителей уже сейчас), а кто-то пока в процессе.

Чтобы лично убедиться, что торговые центры работают, корреспондент «Комсомолки» отправился в ТЦ «Московский проспект». На входе QR-код с него не потребовали, зато проверили, есть ли маска и измерили температуру.

НЕ ВСЕ РИСКУЮТ

Впрочем, даже в «Московском проспекте» работают не все магазины. Объясняют тем, что не успели мобилизовать сотрудников. Также закрыты кинотеатр «Star&Mlad» и спортзал «Alex Fitness». К спортивной жизни посетители могут вернуться только после 15 ноября. Администратор выразила надежду, что это может произойти чуть раньше, но слабую.

Не рискнули открыться и магазины в торговых центрах поменьше – «Максимире» и «Арене». Администратор в первом ТЦ рассказала, что пока руководство не приняло такого решения, а во втором до 14 ноября будут работать только продуктовые магазины, ветаптека и ряд киосков с товарами первой необходимости. Также пока в ожидании застыли с пустыми креслами и прилавками воронежские кинотеатры, рынки и ярмарки. Все ждут официального документа.