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Общество11 ноября 2021 12:45

В Воронеже открылся еще один детский сад

Дошкольное учреждение начало работу по адресу ул. Артамонова, д. 38/3
Фото мэрия г. Воронежа

Фото мэрия г. Воронежа

Детский сад № 26, расположенный по адресу ул. Артамонова, д. 38/3, стал уже вторым дошкольным учреждением, построенным в этом микрорайоне за последние три года. Через забор располагается детский сад №25, на открытие которого два года назад приезжала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. По другой границе к нему примыкает также возведенная в 2019-м году СОШ № 105.

Учреждение рассчитано на 300 воспитанников, а это 13 групп: шесть из них для малышей ясельного возраста и семь - для ребят старше трех лет. Сад укомплектован полностью, правда, в первый день его работы деток пришло не много – многие родители еще оформляют необходимые документы, медицинские карты.

Фото мэрия г. Воронежа

Фото мэрия г. Воронежа

Мария Потемкина, которая привела свою трехлетнюю дочь в новый садик, не скрывала положительных эмоций.

- Я многодетная мама и для нас очень актуально было, что открыли сад рядом с домом, - призналась обрадованная мамочка. - Чтобы отвести старших детей в сад, нам приходилось ездить за две - три остановки, это очень неудобно. А здесь дочь может на полчаса подольше поспать, собрались и вышли. Даже снег, дождь не играет такой роли, спокойно дошли и все замечательно. Сад прекрасный, все новое, очень хорошее оснащение, игрушек море, красивые шкафчики, кроватки удобные. Дочь, которая никогда раньше не посещала детский сад, сегодня просто побежала: «Мама, я пошла!» Ни слез, ни скандалов.

Кстати, старшие дети Марии Потемкиной учатся неподалеку – в 105-й школе, что крайне удобно: не нужно возить их в разные места, все в шаговой доступности.

Фото мэрия г. Воронежа

Фото мэрия г. Воронежа

- У нас есть помещения допобразования, есть кабинет логопеда, кабинет психолога, комната конструирования-моделирования для полноценного развития детей, подготовки их к школе, - рассказала заведующая детским садом Ирина Люкова.

Отметим, что объект возводился АО «Специализированный застройщик «Домостроительный комбинат» в рамках регионального проекта «Жилье» и муниципальную программу «Развитие образования» по заказу управления строительной политики администрации города. Строительство началось в декабре 2019 года со сроком сдачи в эксплуатацию 1 сентября текущего года. Однако работы, которые проходили под личным контролем главы Воронежа Вадима Кстенина, были завершены досрочно, что позволило начать процедуру лицензирования раньше.

Фото мэрия г. Воронежа

Фото мэрия г. Воронежа

Кстати, у учреждения есть брат-близнец – в прошлом месяце открыл свои двери и расположенный в микрорайоне Шилово «Детский сад общеразвивающего вида № 113», который возводился параллельно в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования».

Алексей СЕРГУНИН

БИЗНЕС-ПРЕСС