В Воронеже открылся еще один детский сад

Фото мэрия г. Воронежа

Детский сад № 26, расположенный по адресу ул. Артамонова, д. 38/3, стал уже вторым дошкольным учреждением, построенным в этом микрорайоне за последние три года. Через забор располагается детский сад №25, на открытие которого два года назад приезжала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. По другой границе к нему примыкает также возведенная в 2019-м году СОШ № 105.

Учреждение рассчитано на 300 воспитанников, а это 13 групп: шесть из них для малышей ясельного возраста и семь - для ребят старше трех лет. Сад укомплектован полностью, правда, в первый день его работы деток пришло не много – многие родители еще оформляют необходимые документы, медицинские карты.

Фото мэрия г. Воронежа

Мария Потемкина, которая привела свою трехлетнюю дочь в новый садик, не скрывала положительных эмоций.

- Я многодетная мама и для нас очень актуально было, что открыли сад рядом с домом, - призналась обрадованная мамочка. - Чтобы отвести старших детей в сад, нам приходилось ездить за две - три остановки, это очень неудобно. А здесь дочь может на полчаса подольше поспать, собрались и вышли. Даже снег, дождь не играет такой роли, спокойно дошли и все замечательно. Сад прекрасный, все новое, очень хорошее оснащение, игрушек море, красивые шкафчики, кроватки удобные. Дочь, которая никогда раньше не посещала детский сад, сегодня просто побежала: «Мама, я пошла!» Ни слез, ни скандалов.

Кстати, старшие дети Марии Потемкиной учатся неподалеку – в 105-й школе, что крайне удобно: не нужно возить их в разные места, все в шаговой доступности.

Фото мэрия г. Воронежа

- У нас есть помещения допобразования, есть кабинет логопеда, кабинет психолога, комната конструирования-моделирования для полноценного развития детей, подготовки их к школе, - рассказала заведующая детским садом Ирина Люкова.

Отметим, что объект возводился АО «Специализированный застройщик «Домостроительный комбинат» в рамках регионального проекта «Жилье» и муниципальную программу «Развитие образования» по заказу управления строительной политики администрации города. Строительство началось в декабре 2019 года со сроком сдачи в эксплуатацию 1 сентября текущего года. Однако работы, которые проходили под личным контролем главы Воронежа Вадима Кстенина, были завершены досрочно, что позволило начать процедуру лицензирования раньше.

Фото мэрия г. Воронежа

Кстати, у учреждения есть брат-близнец – в прошлом месяце открыл свои двери и расположенный в микрорайоне Шилово «Детский сад общеразвивающего вида № 113», который возводился параллельно в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования».

Алексей СЕРГУНИН