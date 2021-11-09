Воронежская область входит в число лидеров страны по сбору зерна

Фото пресс-службы правительства Воронежской области.

Вчера, 8 ноября, в рамках еженедельного оперативного совещания, которое проводил губернатор Воронежской области Александр Гусев, были подведены предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур.

Напомним, глава региона последовательно проводит политику поддержки аграриев. Наша область является одним из лидеров страны по поддержке таких направлений, как органическое производство, проектирование и внедрение эколого-ландшафтных систем земледелия. Продолжают действовать меры региональной поддержки: приобретение семян сахарной свеклы отечественной селекции, производство семян зерновых культур воронежской селекции, покупка сельхозтехники, произведенной в регионе.

В общей сложности эти меры включают в себя более десяти важных и перспективных направлений, суммарное финансирование которых в 2021 году составляет более полутора миллиардов рублей.

По предварительным подсчетам, в этом году наши аграрии получили 4,2 миллиона тонн зерна. По данным на 3 ноября, Воронежская область занимает седьмое место по его валовому сбору в стране, второе – по сбору сахарной свеклы, четвертое – по количеству убранного подсолнечника. В ЦФО регион занял соответственно второе место в общем рейтинге, и первые – по свекле и подсолнечнику.

Фото пресс-службы правительства Воронежской области.

Как отметил руководитель департамента аграрной политики области Алексей Сапронов, таких результатов удалось добиться благодаря применению инновационных подходов в агротехнологиях, совершенствованию систем севооборотов, технической оснащенности производства, улучшению логистической инфраструктуры для хранения и перевозки удобрений и средств защиты растений, а также решению задачи по восстановлению системы отечественного семеноводства.

В этом году в области впервые в истории доля продовольственного зерна (третьего и четвертого классов) составила 84,22%, а зерна первого и второго классов – 1,18% от обследованного количества. Фуражного зерна было получено 14,6%.

Со следующего года начнет работать новая Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Она поможет обеспечить прозрачность этого рынка, облегчить контроль качества конечной продукции и снизить количество проверок производителей.

В этом году Воронежская область приняла участие в пилотном проекте по внедрению системы. В регионе обследовали 3715 хозяйств, производящих зерно. Специалисты федеральных служб взяли 8240 проб, а в следующем году их планируются провести почти 23 тысячи. Зерновые оценивали по восьми – девяти показателям, масличные – по пяти – шести.

Также на совещании обсудили сев озимых культур под урожай 2022 года. Алексей Сапронов назвал складывающиеся погодные условия благоприятными. Аграрии уже посеяли озимые хлеба на площади 815 тысяч гектаров (107% к плану сева). На первую пятидневку ноября на территории области более 85% площади посева озимых находятся в хорошем состоянии.

Руководитель департамента аграрной политики также затронул продолжающийся рост цен на основные виды минеральных удобрений, которые повлияли на себестоимость продукции. Он отметил, что для поддержки аграриев в этом году введены новые меры субсидирования – на производство и реализацию зерновых культур, на производство и реализацию подсолнечного масла, а также на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота по ставке на одну тонну приобретенных кормов.

– Те меры, которые принимаются правительством, позволят стабилизировать цены на минеральные удобрения, и по горючему будут проводиться контрольные мероприятия, – отметил глава региона Александр Гусев. – Правильная мера – квотирование поставок продукции за рубеж. Весь комплекс мер – сбалансированный. Он позволит сохранить экономическую устойчивость сельхозпредприятий.

Алексей СЕРГУНИН