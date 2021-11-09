В Воронеже досрочно завершили реконструкцию Никитинского сквера

.

Благоустройство Никитинского сквера, который расположен на одноименной улице в Центральном районе, завершили досрочно.

Его обновление прошло в максимально короткие сроки. Реконструкцию начали в июле 2021-го и, согласно контракту, должны были закончить летом 2022-го. Но подрядчик, ООО «ПСТ Сервис», сдал объект раньше, рассказали в мэрии.

В территорию вложили 18,5 млн рублей, заменили все покрытия, установили новое игровое оборудование для детей разного возраста. Проект реализовали в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018-2024 годы».

.

Площадку в более 2,5 тысяч квадратных метров возле пешеходной зоны по улице Карла Маркса в центре города уже оценили малыши. Они не скрывали радости, резвясь на современном игровом комплексе с резиновым покрытием. В сквере есть все, что вызовет детскую радость – горки, башни, канаты. Для активного отдыха предусмотрен подвесной мостик, качели-гамаки, батут. Для совсем маленьких песочница с домиками и качалки-балансиры. Для посетителей также предусмотрели лавочки различных форм, уютные домики-беседки, парклеты и многое другое.

Эта площадка одна из самых востребованных в центре Воронежа, поэтому работы проводились под контролем местных властей. Не раз оценить ход реконструкции приезжал лично мэр Вадим Кстенин. Он остался доволен обновлением. По его мнению, проект получился интересным и нетипичным в плане своей концепции. Его разработчиками выступили департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области и БУВО «Нормативно-проектный центр».

– Реализованы и необычные решения – например, в сквере появились качели-гамаки. Дополнительно озеленили территорию, высадили клены, спиреи, котовник и можжевельник. Уже вижу, что сквер, получив второе рождение, стал еще более популярным у горожан. Проект удалось реализовать благодаря решению губернатора Воронежской области Александра Гусева, который поддержал нашу инициативу – начинать благоустройство всех территорий, которые выносились на голосование, а не только победившей. Очень надеюсь, что воронежцы будут беречь и любить обновленное место отдыха, – отметил глава Воронежа.

Действительно, проект обновления Никитинского сквера завораживает и удивляет – современные арт-объекты аккуратно вписались в природный ландшафт. Его изюминка – познавательность. Концепция основана на биографии нашего земляка, знаменитого поэта Ивана Саввича Никитина, а также имеет отсылки к его произведению «Дневник семинариста». В сквере расположены цитаты из этого произведения, подчеркивающие особенности функциональных зон.

.

Многие объекты отсылают к биографии Никитина. Например, светящиеся сферы в виде свечей напоминают, что Иван Саввич родился в семье владельца свечного завода. А беседки-читальни о том, что поэт открыл в нашем городе книжный магазин. Он быстро стал объектом культурной жизни, поскольку при нем создали читальню.

Напомним, этой весной горожане приняли участие в голосовании, по итогам которого они должны были решить, какие общественные территории в Воронеже следует благоустроить в первую очередь. Претендентом на победу был Никитинский сквер, но уступил парку «Алые паруса». Впрочем, городские власти пообещали, что все пространства (а их было шесть) будут реконструированы и сдержали слово. Ранее открыли сквер «Футбольный» на Левом берегу. Продолжается обновление общественной территории по улице Кропоткина, 4 и сквера «Крымский». Работы по благоустройству парка Победы запланированы вместе со строительством музея ВДВ.

Ирина Шабанова