В выходные в воронежских лесах заблудились три группы грибников

В погоне за грибами легко потерять дорогу Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Вечером 6 ноября в диспетчерскую службу Давыдовского лесничества позвонил дежурный экстренной службы. Он сообщил, что в лесу заблудились грибники: группа, среди которой был ребенок подала согнал бедствия. Вечерело, начинал моросить дождь.

Директор лесничества Игорь Саратов связался с потерявшимися людьми и, задавая им вопросы, попытался выяснить их местоположение. Специалисту удалось быстро сориентироваться и максимально сузить зону поиска.

- Спустя два часа Игорь Саратов, непрерывно подавая сигналы, нашел вначале автомобиль, а затем и перепуганных грибников, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.

Дорогой до ближайшей деревни директор лесничества рассказал незадачливым грибникам, как ориентироваться в лесу по квартальным столбам, которые установлены на пересечении просек и могут послужить своеобразным компасом в лесу.

На этих столбах написаны четыре цифры с четырех сторон. Грань между сторонами с наименьшими цифрами всегда указывает на север, соответственно, грань между большими цифрами – на юг. Чтобы не ходить по кругу (что часто случается с «потеряшками»), надо выбрать одно из направлений и не отклоняться от него, пока не встретится на пути следующий столбик.

Квартальные просеки, по словам лесников, обычно являются прямыми линиями. Следуя все время в одном направлении, можно быстро выйти из леса к населенному пункту или полю.

Давыдовские грибники в минувшие выходные были не единственными, кто заблудился в лесу. В такую же ситуацию попали группы любителей «тихой охоты» в Острогожском и Новоусманском лесничествах.

ЗНАЙ!

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЛЕСА, ЕСЛИ ЗАБЛУДИЛСЯ

Эти простые рекомендации помогут спасателям скорее найти вас:

Оставайтесь на месте

Продолжая движение, вы все дальше уходите от людей! Остановитесь. Если рядом есть просека, ЛЭП, тропинка, полянка, то выйдите на нее и там оставайтесь! Если по каким-либо причинам вы продолжаете двигаться (в поисках более безопасного и удобного места или обстоятельства позволяют вам самому найти выход), дайте поисковикам возможность следовать за вами. Оставляйте знаки - горки из камней, стрелки из веток и т.д., указывающие направление вашего пути.

Вызовите спасателей

Сделать это можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 или, позвонив родственникам. Максимально экономьте заряд телефона, не надо звонить каждые 5 минут.

Помогите себя найти

Находитесь на открытом месте. Обозначьте его, привязав что-нибудь яркое на ветки дерева, и периодически трясите его. Наденьте на себя яркую контрастную одежду.

Сохраняйте тепло и силы

Не лежите на голой земле, соорудите из листвы и травы лежанку. Разведите костер. Пока не стемнело, запасите дрова на ночь. Разжигая огонь, выберете открытое место в стороне от хвойных, особенно – сухих, деревьев. Максимально очистите от сухой травы, мха и кустарника на метр-полтора поляну у кострища. Если почва торфяниста, то, чтобы огонь не проник сквозь травяной покров и не вызвал возгорания торфа, насыпают «подушку» из песка или земли.

Отвечайте шумом на шум

Если вы слышите крики, непонятные звуки, шум – шумите в ответ. Кричите, свистите, стучите по дереву. Если это зверь – он не подойдет, если это люди – вас спасут.