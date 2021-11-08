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Общество8 ноября 2021 10:11

Под Воронежем обнаружили обломки еще одного военного самолета

Возможно, он был изготовлен на местном авиазаводе
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Михаила Сегодина

Фото Михаила Сегодина

Участники поискового объединения «Дон» сообщили об очередной находке времен Великой Отечественной войны в Острогожском районе. Жители села Коротояк поделились с поисковиками своими воспоминаниями о событиях 78-летней давности. Очевидцы рассказали, что в окрестностях села в военные годы потерпел крушение советский самолет. Дальнейший опрос, а также разведка на местности позволили выяснить, что речь идет о двух самолетах, упавших на расстоянии около 200 метров друг от друга, но в разное время.

- Одна из машин предположительно ИЛ – 2, вторая - бомбардировщик дальнего действия ДБ-3, - рассказал руководитель поискового объединения «Дон» Михаил Сегодин. - На месте его падения обнаружены фрагменты обшивки, а так же цилиндр двигателя с фрагментами картера. На фрагменте четко видны следы перебивки номера, это говорит о том, что данный двигатель ранее ремонтировался.

Фото Михаила Сегодина

Фото Михаила Сегодина

Как сообщили эксперты, двигатели модели М87 устанавливались на самолеты ДБ - 3 и его модификации. Обнаруженный поисковиками номер позволяет установить номер машины и проследить судьбу экипажа. Самолетами ДБ – 3 оснащались полки дальней авиации, предположительно, такие машины могли принадлежать 750 – 751 авиаполкам. Примечателен и тот факт, что самолеты ДБ – 3 и их модификации выпускал Воронежский авиазавод № 18.

Сейчас поисковики засели за изучением архивов для идентификации номера двигателя и его принадлежности, кроме того предстоит поднять оставшиеся детали самолетов.

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