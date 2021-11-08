Театры Воронежа: если у нас привиты 90% сотрудников и пускаем здоровых по QR-кодам, почему нам нельзя открыться?

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Даже две недели простоя нанесли ощутимый удар по воронежским театрам. Из-за введения нерабочих дней Камерному пришлось вернуть зрителям 3 млн рублей за проданные билеты на спектакли, которые пришлось отменить. Никитинский театр (в котором всего 100 мест) за эти дни не дополучил 600 тысяч рублей. С 8 ноября в регионе началась поэтапная отмена локдауна: разрешили работать части предприятий, но в перечень не вошли театры. Худруки воронежских храмов искусства просят снять запрет на их деятельность с 9 ноября, ведь театры работают по принципу «здоровые для здоровых». Что, в общем, логично.

- В Камерном театре соблюдены все условия, чтобы не распространять заболевание. На сегодняшний момент привито от коронавируса 90% сотрудников (за вычетом переболевших, которым пока не делают прививку, и тех, у кого противопоказания). В театр до периода закрытия пускали по QR-коду – то есть приходили здоровые и привитые люди. Здоровые играли, здоровые смотрели, - отметил худрук Камерного театра Михаил Бычков. - И это при 50% заполнении зала, масочном режиме, применении санитайзеров. То есть соблюдалось двойное «предохранение». Мы просим разрешить открыть театры с 9 ноября, ведь мы соблюли все эпиднормы и правила. Мы не служим источником распространения инфекции. Почему салоны красоты открыли, а театры нет? Если в Никитинском театре при 50% рассадке в зале находится всего 50 зрителей, разве мероприятие можно отнести к массовым?

Михаил Бычков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Худрук Никитинского театра Борис Алексеев поддержал коллегу. И напомнил, что из-за предыдущего периода ограничений труппу чуть не распустили, потому что бремя долгов грозило задавить театр. И не хотелось бы повторения ситуации.

- Эти две недели произвели катастрофический эффект. Мы потеряли часть аудитории. Человек, сдавший билеты, нескоро снова пойдет в театр, - посетовал Алексеев. - У нас 90% вакцинированы, соблюдены требования по дистанции и масочному режиму, есть санитайзеры. И это странно, что сегодня открывается практически все, а нас забыли. А ведь в сложные периоды живое искусство помогает не потерять жизненный тонус.

Борис Алексеев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Худрук Кольцовского театра Владимир Петров признался, что артисты очень хотят работать.

- В нашем театре ощущение беды. Этот период нерабочих дней больнее ударил, чем первый локдаун. В кассе нет денег, все вернули за проданные ранее билеты. Должны платить коммуналку. Бухгалтерия в сложном положении. Когда мы не зарабатываем, живем плохо. Слава богу, есть господдержка. Но мы напрямую зависим от работы, - отметил Петров. - Зритель завоевывается годами, а теряется контакт очень быстро. Тяжело без зрителей. Когда ты чувствуешь, что не нужен, опускаются руки. Наступает депрессия, уныние, когда артист не работает, смысл жизни уходит. Раньше артисты даже умирали на сцене, вспомните Соломина, Миронова. Играют с температурой, вывихами, болями. Потому что невозможно отменить соучастие в творчестве. Это привычка, без которой нельзя. Мы самые активные прививочники. Мы готовы к работе в этих сложностях. С 50% рассадкой, масками, ионизаторами, QR-кодами. Мы просим дать нам возможность жить.