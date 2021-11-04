Представители Минздрава оценили работу по борьбе с COVID-19 в Воронежской области

Фото – правительство Воронежской области

3 ноября с воронежскими медиками поделились методическими и практическими рекомендациями по борьбе с коронавирусом федеральные специалисты. Они прибыли в наш регион в составе делегации Минздрава РФ, которую возглавили замминистра Евгений Камкин и директор департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Екатерина Каракулина.

По поручению губернатора Александра Гусева первый зампред правительства области Виталий Шабалатов провел встречу с Евгением Камкиным. Они обсудили ситуацию по заболеваемости ковидом и в целом работу системы здравоохранения региона.

Во время визита гости увидели, как функционирует региональная система лабораторной и КТ-диагностики, которую курирует областной диагностический центр. А также посетили несколько медицинских учреждений.

Первым в списке был открывшийся 2 ноября на базе концертного зала в Воронеже Центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19. Он работает в формате мобильных медицинских бригад ежедневно с 8:00 до 20:00. Сюда могут обратиться все горожане с симптомами, не исключающими ковид. Руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин и главный врач ВОККДЦ Елена Образцова рассказали, что уже в первые дни работы центра помощь получили несколько сотен воронежцев.

Также гости оценили действия специалистов регионального центра медицины катастроф. Медучреждение в период пандемии проводит эвакуацию в том числе тяжелых пациентов с COVID-19. Кроме того, делегация побывала в восьми воронежских поликлиниках и двух стационарах – ВОКБ №1 и БСМП №10, посетила районные больницы Павловска, Острогожска, Боброва и Рамони и около 60 пунктов вакцинации.

Федеральные эксперты дали высокую оценку, во-первых, организации работы ковидных зон в больницах и поликлиниках, во-вторых, тому, насколько качественно и углубленно проводится диспансеризация и реабилитация граждан, переболевших коронавирусом. Также они отметили положительно работу прививочных кабинетов.

– В целом система здравоохранения Воронежской области в части организации лечения ковидных пациентов работает удовлетворительно: запас лекарств достаточный, – сказал замминистра Евгений Камкин, подводя итоги поездки.

Он также обратил внимание на организацию вакцинации:

– Сейчас важно не только лечение заболевших, но и профилактические меры, которые принимаются в регионе – это те ограничительные меры, которые были введены в соответствии с указом главы региона и мероприятия по вакцинации населения. Здесь также очень важно, чтобы население с пониманием отнеслось к этой ситуации. Сейчас спрос на вакцинацию возрос, и регион должен обеспечить эту потребность. Люди, решившие вакцинироваться, должны иметь возможность пройти это максимально удобно и в короткие сроки, — отметил Евгений Камкин.