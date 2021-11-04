Инфаркт и инсульт: как восстановить здоровье после сосудистых катастроф

Низкоинтенсивная магнитотерапия. Фото: Степан КОРЧАГИН

Одним из направлений деятельности Центра культуры здоровья «Олимп Пять», который открылся в сентябре 2021 года, является восстановление здоровья после сосудистых катастроф (инфаркта или инсульта) и профилактика этих тяжелых состояний, угрожающих жизни и резко снижающих ее качество.

Как снизить риск сосудистой катастрофы?

Существуют такие понятия как скрининг и первичная профилактика. Скрининг – это определение невыявленного заболевания или повышенного сердечно-сосудистого риска у тех, кого «ничего не беспокоит». Если в семье человека есть случаи ранних сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), он курит, имеет повышенное артериальное давление или избыточный вес, необходимо минимум раз в 5 лет проходить обследование.

Первичная профилактика – это предупреждение возникновения ССЗ, которые могут вызвать инфаркт или инсульт, а также уменьшение рисков для здоровья. Ими считаются курение, алкоголь, несбалансированное питание, недостаточная физическая активность, избыточная масса тела, артериальная гипертония, нарушение обменных процессов в организме.

Главную роль в уменьшении факторов риска играет немедикаментозная терапия – кинезиотерапия (ЛФК), аппаратная физиотерапия, водо- и грязелечение.

Если инсульт или инфаркт уже случился

Главная цель восстановительной терапии после сосудистых катастроф – возвращение, насколько возможно, прежнего качества жизни. Оно должно включать регулярный прием лекарств, изменение ежедневной физической активности, отказ от вредных привычек и регулярные курсы немедикаментозного лечения.

В основе восстановления после инсульта лежит «нейропластичность» – доказанная способность нервной ткани к восстановлению путем образования новых нейронов (клеток нервной системы) и перехода функций погибших клеток к живым.

Для этого необходимо «тренировать» мозг, восстанавливая утраченные или сниженные функции движения и речи, память. Ведущую роль в этом процессе играют ЛФК, занятия с логопедом и психологом. Не менее важны физиотерапия, водолечение и грязелечение для облегчения прохождения нервных импульсов по нервным волокнам.

Аппаратная физиотерапия и водолечение приводят к снижению риска образования тромбов и атеросклеротических бляшек в сосудах, нормализуют сосудистый тонус и артериальное давление.

Восстановительная терапия в Центре культуры здоровья

Три в одном: лестница, наклонный пандус для ходьбы и горизонтальные брусья. Фото: Степан КОРЧАГИН

Оснащение «Олимпа Пять» позволяет проводить полноценный амбулаторный этап восстановления с помощью интеллектуальных тренажеров:

- кардиотренажеры (Кardiоmed; антигравитационная дорожка AlterG) с возможностью отслеживать ЭКГ во время тренировки;

- подводные тренажеры (велотренажер и беговая дорожка);

- комплексы тренажеров для восстановления после инсульта: DST 8000 (лестница, пандус для ходьбы и горизонтальные брусья в одном тренажере); Tyrostation (для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей); Tyromotion Amadeo (для роботизированной терапии верхних конечностей); RT 200 с ФЭС (функциональной электростимуляцией) и БОС (биологической обратной связью).

Важным дополнением к кинезиотерапии является аппаратная физиотерапия (магнитотерапия BTL, различные варианты электролечения, дыхательная терапия ReOxy, сухая иммерсия в «ванне невесомости», транскраниальная электростимуляция головного мозга), действие которой направлено на снижение риска образования тромбов и атеросклеротических бляшек в сосудах, нормализацию липидного и углеводного обмена, сосудистого тонуса и артериального давления.

Подводная беговая дорожка и велотренажер. Фото: Степан КОРЧАГИН

Водолечение применяется в виде камерных гидрогальванических ванн или общих углекислых ванн с лекарственными растворами, обладающими сосудорасширяющим и снижающим образование тромбов действием.

Также полезны для больных сосудистыми заболеваниями сухие углекислые и пароуглекислые ванны. Их действие основано на проникновении диоксида углерода через кожные покровы, в результате чего уменьшается частота сердечных сокращений, умеренно снижается давление, ускоряется метаболизм миокарда и улучшается его сократительная способность. Человек лучше переносит физические нагрузки и реже страдает от приступов стенокардии.

Индивидуальный подход к восстановлению

Перед направлением в «Олимп Пять» пациенту нужно пройти предварительное обследование: УЗИ сердца (для определения размеров полостей сердца, его сократительной способности), холтеровское мониторирование ЭКГ (для выявления аритмий, которые пациент может не ощущать), нагрузочные тесты для определения класса стенокардии (мощность нагрузки и соответствующая ей частота сердечных сокращений, при которой пациент испытывает боль за грудиной или возникают изменения на электрокардиограмме). От этих данных зависит уровень физических нагрузок, виды аппаратной физиотерапии и водолечения.

Для каждого пациента специалисты «Олимпа Пять» подбирают индивидуальную программу профилактики или восстановления здоровья, основываясь на особенностях организма и состоянии сердечно-сосудистой системы.

Елена Малыш, к.м.н., врач-кардиолог высшей категории

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