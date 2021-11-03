Cбер откроет в Воронеже уникальный офис

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Нам удалось взять эксклюзивное интервью у заместителя председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк – управляющего Воронежским отделением Дениса Скребца о том, каким будет флагман и в чем же всё-таки его уникальность.

– Открытие флагманского офиса. Что это значит для банка и региона в целом?

– Несомненно, само появление такого офиса в Воронеже и для наших сотрудников, и для жителей Черноземья – очень важный шаг. Прежде всего, это связано с принципиально новым, повышенным уровнем обслуживания клиентов и централизацией всех необходимых сервисов в одном месте. Наш флагман – это эффективно организованное и наполненное цифровыми сервисами пространство, в котором клиент может быстро решить все свои насущные задачи и, в случае необходимости, получить компетентную помощь от специалистов.

– Вы упомянули цифровые сервисы… Что новенького увидим мы и клиенты во флагмане?

– Могу сказать, что флагманский офис будет самым цифровым из всех существующих в регионе. Что это значит? Каждый желающий сможет приобрести СберБокс, СберПортал, оформить и активировать подписку на уже знакомую подписку многим СберПрайм+, протестировать и получить другие продукты нашей экосистемы, не выходя из офиса. Кроме того, у нас будет представлена хедлайнерская линейка смартфонов от Samsung. А в начале следующего года во флагмане можно будет приобрести телевизоры с новой операционной системой Сбера «Салют ТВ».

Позаботились и о блогерах. Для контент-мейкеров оборудована специальная комната, оснащенная всей необходимой техникой для ведения стримов и даже целая студия звукозаписи. Учитывая масштабы офиса, предусмотрели несколько детских зон, а еще место отдыха, где можно расслабиться и сделать, например, заказ в СберМегаМаркете.

– Цифровизация – это, конечно, хорошо, но как насчет экологических инициатив, которые сейчас в стратегическом приоритете у Сбера?

– Концентрация экологических инициатив в новом флагманском офисе – максимальная из возможных сегодня. Еще на этапе строительства использовали преимущественно эко-материалы, а главное наше достижение – полное безбумажное обслуживание клиентов. Исходя из стратегии ESG, разрабатывали и наполнение помещения: стена из живых растений, мебель из природных материалов, энергосберегающие устройства, контейнеры для раздельного сбора мусора.

– Отличается ли команда сотрудников от коллег в других филиалах?

– В эту команду тщательно отбирали лучших сотрудников Воронежа. Главные критерии стандартные: высокая производительность и качественное обслуживание, но конкурентным преимуществом при выборе обладали амбассадоры экосистемы. Наша цель – команда профессионалов, эффективно выполняющих свою работу, клиенты которых уходят из офиса с улыбками.

– А в чём же уникальность этого офиса лично для Вас?

Для меня открытие первого флагманского офиса в Воронеже – это прежде всего возможность предоставить клиентам самые современные возможности. Причем, не только в банковском обслуживании, но и в решении большого спектра повседневных задач. А для нас – это уверенное движение вперед под руку с самыми современными технологиями!

Денис Федоров